Sheyla Rojas confirma su RUPTURA con Sir Winston y regresa al Perú: "Tantas cosas que dejé de lado"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas volvió a convertirse en el centro de atención de la farándula peruana tras confirmar el fin de su relación con el empresario mexicano Sir Winston. Después de casi cinco años juntos y de haber construido una vida en México, la influencer anunció que su historia de amor llegó a su fin, sorprendiendo a miles de seguidores que seguían de cerca su romance y que esperaban una pedida de mano y posterior boda.

¿Qué dijo Sheyla sobre su ruptura?

La noticia salió a la luz a través de sus redes sociales, donde respondió de manera directa a una seguidora que le consultó por la ausencia de su pareja. Sin rodeos, Sheyla confirmó que ambos habían terminado su relación, poniendo fin a las especulaciones que surgieron durante las últimas semanas debido a su prolongada estadía en Lima.

"Saludos Shey, pero donde está el sir Winston, mucho tiempo en Lima. ¿Qué ocurrió allá en México?", le consultaron, y ella respondió: " Terminamos, gracias por preguntar" .

Horas después de confirmar la separación, la exintegrante de Esto es Guerra compartió un video en TikTok con el que dejó en claro que inicia una nueva etapa en su vida sentimental. En la publicación manifestó que ahora está soltera y dejó entrever que decidió cerrar ese capítulo porque esperaba una relación basada en la reciprocidad.

"La gente tiene miedo de estar soltera. Yo tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo", expresó.

En esa misma publicación, varios de sus seguidores le pidieron que regrese a Perú definitivamente, mientras que otros dijeron que esperan verla de regreso en las pantallas peruanas, algo que la rubia no descarto, y por el contrario, dejó la posibilidad abierta. "Con ganas de hacer tantas cosas que dejé de lado", agregó.

Las indirectas de desamor y despecho de Sheyla

Otro detalle que alimentó las interpretaciones de desamor fue la elección de la canción que utilizó para acompañar su publicación en TikTok. Se trató de "Señor mentira", de Daniela Darcourt, un tema que aborda el desamor, la decepción y el empoderamiento tras una ruptura. Para gran parte del público, la selección musical no habría sido casual y reflejaría el momento personal que atraviesa la empresaria.

Cabe resaltar que, la separación marca el cierre de una relación que comenzó en 2021, cuando Sheyla decidió mudarse de forma definitiva a Guadalajara para empezar una nueva vida junto a Sir Winston, cuyo nombre real es Luis Miguel Galarza. Desde entonces, ambos protagonizaron una historia seguida de cerca por la prensa de espectáculos debido a los viajes, celebraciones y lujoso estilo de vida que compartían.

De esta manera, aunque Sheyla Rojas no reveló los motivos que provocaron el rompimiento, su anuncio dejó claro que ambos tomaron caminos distintos después de casi cinco años de relación. Mientras sus seguidores continúan atentos a cualquier novedad, la influencer parece enfocada en comenzar una nueva etapa personal.