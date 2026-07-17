Reniec alerta sobre los riesgos de permitir que fotografíen tu DNI al ingresar a establecimientos

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de una alerta en sus redes sociales para anunciar a la ciudadanía los riesgos de permitir que terceros tomen fotografías del DNI como requisito para ingresar a establecimientos e incluso, retenerlos como medida de seguridad instaurado.

Reniec advierte los riesgos de exponer el DNI a terceros

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una alerta dirigida a la ciudadanía para advertir sobre los riesgos de permitir que terceros tomen fotografías del Documento Nacional de Identidad (DNI) como requisito para ingresar a locales, edificios o establecimientos.

La entidad recordó que esta práctica puede comprometer la seguridad de la información personal y facilitar el uso indebido de los datos de los ciudadanos para medidas que ellos no autorizan, ni están enterados.

A través de una publicación en sus redes sociales, Reniec exhortó a la población a no entregar ni permitir que se fotografíe su DNI durante controles de acceso. Según explicó la institución, el documento contiene información personal sensible que podría ser utilizada con fines fraudulentos si cae en manos equivocadas.

"¡No permitas que fotografíen tu DNI al ingresar a un local o establecimiento! Tu DNI contiene información personal sensible. Recuerda: para verificar tu identidad, basta con una verificación presencial", enfatizó la publicación en 'X'.

🚫 ¡No permitas que fotografíen tu DNI al ingresar a un local o establecimiento!



Tu DNI contiene información personal sensible. Recuerda: para verificar tu identidad, basta con una verificación presencial.#AlertaIdentidad #IdentidadSegura #DNI #DNIe pic.twitter.com/wb5AfJjGm8 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) July 15, 2026

No hay normativa que respalde el actuar de estas "medidas de seguridad"

Dicha medida tiene un respaldo en que no existe ninguna normativa vigente en el Perú que avale la toma de fotos o retención de un documento tan esencial como el DNI de un tercero.

La institución recordó que el DNI incluye datos como nombres completos, número de documento, fecha de nacimiento y otros elementos que podrían ser utilizados para cometer fraudes, realizar trámites sin autorización o intentar acceder a servicios a nombre del titular.

Institución pide no fotografiar el documento de identidad

Asimismo, exhortó a evitar compartir imágenes del DNI en redes sociales o mediante aplicaciones de mensajería, salvo cuando sea estrictamente necesario y con entidades oficiales o procedimientos debidamente corroborados e indispensables para la persona.

Finalmente, el Reniec recomendó a los ciudadanos mostrarse atentos cuando un establecimiento solicite fotografiar o retener el documento y, de ser necesario, pedir que únicamente se realice una revisión visual para verificar la identidad, ya que se pueden incrementar los riesgos de ser víctima de un robo de información que puede ser perjudicial para la persona al solicitar servicios que no han sido concebidos.