Espectáculos
Reencuentro familiar

Samahara Lobatón reaparece junto a Melissa Klug y enfrenta preguntas por agresión de Bryan Torres

Samahara Lobatón reapareció públicamente junto a Melissa Klug luego de que se difundiera un video donde se evidencia una agresión de Bryan Torres. La influencer enfrentó las preguntas de los medios.

Samahara Lobatón reaparece tras agresión
Samahara Lobatón reaparece tras agresión (Difusión)

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/01/2026

Samahara Lobatón volvió a aparecer públicamente junto a su madre, Melissa Klug, tras la difusión del impactante video que muestra la agresión de Bryan Torres. Al juntarse, se abrazaron emotivamente, y como era de esperar, la prensa aprovechó para hacer preguntas sobre el caso.

Samahara Lobatón reaparece tras agresión

Luego de varios días de silencio, Samahara Lobatón volvió a aparecer ante las cámaras. La polémica influencer fue abordada en su vivienda luego de que se viralizaran imágenes donde se ve una agresión por parte de Bryan Torres, padre de sus hijos.

Las imágenes mostraron a Samahara Lobatón con semblante serio y visiblemente afectada. Al ser consultada sobre su seguridad personal, los reporteros le preguntaron directamente si tenía miedo de que Bryan Torres pudiera hacerle algo o si temía por su vida, señalando que se trataba de una persona violenta.

Pese a la insistencia, según se aprecia en el avance, Samahara Lobatón optó por no declarar y se mantuvo en silencio, evitando responder a las preguntas.

Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón

Quien sí tomó la palabra fue Melissa Klug. La empresaria llegó a la casa de su hija para acompañarla y no ocultó su preocupación por lo sucedido. 

Las cámaras captaron el momento exacto en que madre e hija se reencontraron y se fundieron en un abrazo. Consultada sobre una posible denuncia contra Bryan Torres, Melissa Klug fue breve, pero contundente. Ante la pregunta directa, respondió: "Espero".

Más adelante, dejó en claro que seguirá con el proceso legal y que su prioridad es la seguridad de su hija y de sus nietos. Visiblemente afectada, Melissa Klug señaló: "Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos y de mi hija".

La 'Blanca de Chucuito' confirmó que ya acudió a la comisaría de Monterrico para denunciar al cantante por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, incluyendo tentativa de feminicidio

Según se conoció, la agresión habría ocurrido el pasado 1 de diciembre, aunque las imágenes recién salieron a la luz en los últimos días, generando indignación y preocupación en el entorno familiar.

La reaparición de Samahara Lobatón junto a Melissa Klug marca un momento clave tras la difusión del video de agresión atribuido a Bryan Torres. Mientras la influencer guarda silencio, su madre confirmó que continuará con las acciones legales, en un caso que mantiene a la farándula peruana en alerta.

