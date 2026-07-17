Fatal accidente enluta Cajamarca: Combi cayó a un abismo y dejó el saldo de al menos 14 fallecidos y 5 heridos

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un fatal accidente se ha registrado en la región Cajamarca, en la que una combi, llena de pasajeros, cayó a un abismo de aproximadamente 500 metros dejando como saldo al menos 14 personas fallecidas y otras cinco resultaron heridas. El hecho movilizó a equipos de emergencia durante varias horas.

Fatídico accidente en Cajamarca

El último jueves, 16 de julio, la unidad vehicular perteneciente a la empresa La Veloz, que se desplazaba de Cajamarca a Ciudad de Dios precisamente en una curva, el conductor perdió el control del medio de transporte y se desbarrancó cayendo al profundo abismo hasta quedar a la orilla del río Gavilán.

Producto del hecho que ocurrió durante la tarde, se movilizaron un equipo especializado, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de SAMU, bomberos y residentes de la zona para llevar a cabo labores de rescate en un punto del territorio cajamarquino caracterizado por ser de difícil acceso del centro poblado de Chotén.

De acuerdo a información recopilada por nuestro medio, estos trabajos se convirtieron en peligrosos y complicados debido a la caída de la noche, pese a ello los rescatistas continuaron trabajando.

En tanto, partes del vehículo quedaron en la ladera, entre ellos una zona lateral de la carrocería. El suceso se registró cerca del cementerio del sector de Chotén, el cual se convirtió en una especie de morgue improvisada a medida que se fueron encontrando los cadáveres de al menos 14 víctimas mortales que fueron apilados en este lugar, donde familiares también protagonizaron momentos de dolor.

De igual manera, cinco pasajeros que resultaron heridos y lograron sobrevivir al fuerte siniestro fueron trasladados al Hospital Regional de Cajamarca, entre ellos dos jóvenes madres y sus pequeños hijos.

El director de este nosocomio, Jhony Barrantes, explicó que

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