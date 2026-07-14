Popular INFLUENCER peruana que prepara 'LONCHERITAS' es captada con misterioso joven que no es su esposo

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diversas personas se han ganado un nombre a través de las redes sociales como es el caso del TikTok, tal es el caso de una influencer peruana que recientemente ha llamado la atención debido a que ha sido captada con un misterioso joven que no es su esposo en un conocido salsódromo limeño.

Influencer peruana que prepara 'loncheritas' es ampayada

Esta información fue difundida por el creador de contenido Carlitos TV quien expuso a través de un video, que la tiktoker "La Mafía Chic", que se volvió popular por preparar loncheritas para sus hijos y su pareja, fue protagonista de un ampay en una reconocida discoteca limeña junto a otro hombre que no es el padre de sus primogénitos.

De forma inmediata las imágenes mostradas desencadenaron una serie de diversos comentarios de personas que conocen a la creadora de contenido y les causó gran sorpresa que se encuentre inmiscuida en este tipo de situaciones más aún porque tenían entendido que estaba comprometida.

En este audiovisual se puede observar a la fémina bailando pegada junto a un joven en el segundo piso de 'La Casa de la Salsa', según precisa el presentador de este video, el ampay ocurrió el pasado viernes, 10 de julio. Y por si fuera poco, añadió que según las personas que le avisaron sobre este hecho habrían afirmado que hubo un ósculo.

"Lo que me comentan mis chismosas es que estuvo bailando toda la noche con este muchacho y que también vieron que se besaron, solo que no pudieron grabar porque la hermana, que estaba al costado, que se ponía adelante como 'cortina'", sostuvo Carlitos TV.

Trascendió que el joven que aparece bailando junto a "La Mafia Chic", cuyo nombre verdadero es Fiorella Reaño', sería el estilista de su hijo. Los cibernautas compartieron imágenes en el que observan a este junto al adolescente en una publicidad.

"La Mafia Chic" rompe su silencio y aclara ampay

Tras quedar expuesta ante miles en las redes sociales, Fiorella Reaño, rompió su silencio para negar que haya cometido algún acto de infidelidad luego de las imágenes. Así lo dio a conocer en un comunicado publicado en sus redes sociales en el que señala que se encuentra separada de su esposo.

"Quiero dejar en claro que no existió ninguna infidelidad de mi parte. A lo largo de mi vida siempre he actuado con respeto hacia mi esposo, mi familia y los principios que me representan (...) deseo comunicar que mi esposo y yo nos encontramos separados desde hace algún tiempo", se lee en dicho pronunciamiento.

Comunicado de "La Mafia Chic"

Es así como, se conoció que una popular influencer peruana que se caracteriza por preparar loncheritas a sus hijos y a su esposo fue captada en un reconocida salsoteca limeña junto a un misterioso joven que no es su pareja.