Abuelita realiza su tarea del curso de alfabetización mientras trabaja: "Nunca se dio por vencida"

19/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los casos de superación personal son de los contenidos más vistos en TikTok. En esta ocasión, una abuelita sorprendió a los cibernautas al vérsela realizar su tarea del curso de alfabetización mientras trabaja.

"Ejemplo de lucha"

El clip viral titulado: "Esta linda caserita realizando su tarea mientras atiende con mucha amabilidad a sus caseritos..." le pertenece a la cuenta @abrilgasper y nos muestra la 'garra' de una adulta mayor en aprender a escribir en su avanzada edad.

En la capital administrativa de Bolivia, La Paz, se dio un caso que viene dando qué hablar en el mundo. Más precisamente en la calle Isaac Tamayo, casi esquina de Santa Cruz, una ancianita vende pan en las aceras que le permite mantenerse a sí misma y tener un objetivo de vida.

No obstante, esta situación en la que vive no le impide perseguir sus sueños: educarse, de lo que en su momento, no pudo. Es así que, se inscribió en un programa de alfabetización de su ciudad donde ella recibe clases para aprender a leer y escribir (conocimientos que le servirán para su desenvolvimiento diario) y comunicarse más directamente con las personas, entenderlas y mejorar sus ventas.

Una usuaria llamada Nelly se percató del espíritu de lucha de esta mujer y no dudó en grabarla y difundir su historia en su cuenta de la plataforma china. La joven acompañó su corto con la siguiente descripción: "Me hizo comprender que nunca es tarde para estudiar, si uno quiere lo logra, no importa la edad", suscribió.

El material audiovisual ha gozado de gran aceptación por parte de los cibernautas, ya que cuenta con 33.4 mil reproducciones.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este video de 50 segundos se hizo tendencia rápidamente al lograr 971 me encantas, 36 comentarios y 67 guardados.

Los internautas no dejaron de sentirse empáticos con la historia de superación de la abuelita, que deja un gran ejemplo para las nuevas generaciones en no desistir en sus sueños: "Hermosa señora, siga adelante", "es cierto, nunca darse por vencido", "¿dónde vende?, para ir a comprarle", "hermosa caserita", "fuerza, señora".

Otra usuaria (Sonia Salcedo) recordó a su abuelita con el caso de la señora: "Mi abuelita era analfabeta, pero por el programa de alfabetización aprendió a leer y escribir, igual hacía sus tareas, como la extraño".

De esta manera, el caso de superación de una abuelita que se puso a realizar su tarea mientras trabaja vendiendo panes en las calles de La Paz, Bolivia; ha despertado los más empáticos comentarios de los cibernautas deseándole lo mejor en su aprendizaje y sobre todo reafirmando que: 'para estudiar no hay edad'.