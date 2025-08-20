Joven envía flores a su ex para recuperarla y descubre que ya tiene nueva pareja: "Acabamos de terminar"

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven quiso sorprender a su ex enviándole un ramo de flores con la esperanza de recuperarla y revivir lo suyo. Lo que jamás imaginó fue que terminaría descubriendo, en plena entrega, que ella ya tenía nueva pareja, desatando un momento incómodo que se volvió viral en las redes sociales.

Descubre que su ex tiene nueva pareja

La historia ocurrió en México y fue registrada por el equipo de "El Patrón Monterrey", servicio conocido en redes por hacer entregas llamativas —con música, micrófono y grabación incluida— a quienes quieren impresionar a alguien especial.

En este peculiar caso, el protagonista fue un joven que decidió usar este servicio para mandarle flores a su expareja, convencido de que ese gesto podría ablandarle el corazón y dar pie a una reconciliación.

Según explicó en el video, él y su ex habían terminado hace pocos días, motivo por el cual se armó de valor para sorprenderla con este detalle. Lo que no imaginaba era que su "misión romántica" tomaría un giro inesperado.

Desde un inicio, la entrega parecía marchar sin problemas, hasta que una colaboradora de "El Patrón" regresó al punto de encuentro para darle una noticia que lo dejaría completamente desconcertado: la destinataria no había aceptado el ramo porque, en ese momento, se encontraba acompañada de su nueva pareja.

El joven, visiblemente confundido, primero negó que su exnovia ya tuviera otra relación. Sin embargo, segundos después terminó reconociendo que no tenían contacto desde hacía varias semanas. "Era algo que me esperaba", dijo resignado, mientras sostenía el obsequio que jamás llegó a manos de su destinataria.

@chismecitoscalientitos Joven envía flores a su ex para recuperarla ♬ sonido original - chismecitos

Reacciones en redes sociales

A partir de ahí, el peculiar clip —compartido bajo el título "Soldado caído, entrega sale mal, el video está autorizado por El Patrón"— explotó en TikTok y otras redes, generando miles de comentarios.

Algunos usuarios expresaron apoyo con frases como "Soldado caído, no te agüites, no era para ti" o "Que se las lleve a su mamá y genere un bonito recuerdo". Otros prefirieron tomárselo con humor, comentando: "Pobrecito y él con su agüita de 11 pesos no manches" o "A lo mejor siempre tuvo esposo y nunca le dijo".

