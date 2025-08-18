Perú se consagra campeón mundial de Pokémon Unite 2025 en final épica ante Japón

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Perú demostró una vez al mundo ser clave. El Pokémon World Championship 2025 vivió un hecho histórico, el último domingo 17 de agosto, luego que el equipo peruano se consagre campeón de dicha competencia celebrada en California, Estados Unidos.

Perú y su camino a la final

En años anteriores, la escena del Pokémon Unite, estuvo nominada por países de Norteamérica y Japón, al tener como campeón al equipo Estadounidense BLVKHVND en 2022, los Canadienses de Luminosity Gaming en 2023 y los japoneses de FENNEL en 2024. Sin embargo, en esta oportunidad dicha tendencia cambió y dieron pase a que un nuevo país haga historia: Perú.

El equipo Perú Unite representaron a Latinoamérica Sur, sus integrantes clasificaron al Mundial de Pokémon Unite en el 2025, por lo que contaban con la experiencia necesaria para este torneo.

En la gran final de Pokémon Unite del Pokémon World Championship 2025, el conjunto peruano se vio cara a cara con un duro contrincante: el equipo que representó a Japón cuyo nombre es 'Zeta Division'. La escuadra asiática llegaba como gran favorito de su región y también a nivel mundial.

El equipo nacional llegó a la etapa final del campeonato luego de derrotar al equipo de México, STMN Esports en los octavos de final 2-1 y al equipo brasilero Aegis Flame, en cuartos de final por el marcador de 2-0. Posteriormente, en la semifinal se batieron a duelo con Luminosity Gaming, a quienes derrotaron 3-2.

Por su parte, el equipo japonés derrotó a la escuadra Hi5 por 2-0 y por el mismo marcador ganaron a Team Ex, en cuartos de final. En las semifinales se enfrentaron a Santos Laguna, de México, a quienes vencieron 3-0.

After an INCREDIBLE series, @Peru_GG are on top of the world! 🏆



Congratulations to your 2025 #PokemonUNITE World Champions! #PokemonWorlds | #UNITEesports pic.twitter.com/lZdkBF7NX8 — Pokémon UNITE Championship Series (@UniteEsports) August 17, 2025

Perú y Japón en un duelo infartante

Al respecto, el inicio del duelo indicaba que el conjunto nipón sería el ganador, debido a que despacharon a sus rivales peruanos en la primera partida con el marcador 513 a 275, obteniendo así el primer punto. Sin embargo, los peruanos no cedieron en el duelo y dieron vuelta a la historia. Tras dos grandes partidas, Perú venció 2-1 a Japón y se alzó campeón.

Cabe resaltar, que el equipo peruano lo integraron: Jose Arias ('Anemo'), Jesus Vásquez Antaccasa ( 'DrakenN04'), Axel Xavier Rivas ( 'KHEA' ), Jeremy Rivas ('Tempo') y Erick Jean Bartolo Cotrina ('Zynuz').

De esta manera, Perú se consagró campeón en el Pokémon World Championship 2025 tras vencer al equipo japonés Zeta Division, quienes partían como favoritos en la competencia.