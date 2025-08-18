RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Virales
Triunfo histórico

Perú se consagra campeón mundial de Pokémon Unite 2025 en final épica ante Japón

El Pokémon World Championship 2025 vivió un hecho histórico luego que el equipo peruano Perú Unite se consagre campeón al derrotar al equipo japonés Zeta Division, que partía como favorito.

Perú se consagra campeón mundial de Pokémon Unite 2025 en final épica ante Japón
Perú se consagra campeón mundial de Pokémon Unite 2025 en final épica ante Japón (Foto: Composición Exitosa)

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 18/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Perú demostró una vez al mundo ser clave. El Pokémon World Championship 2025 vivió un hecho histórico, el último domingo 17 de agosto, luego que el equipo peruano se consagre campeón de dicha competencia celebrada en California, Estados Unidos.

Perú y su camino a la final 

En años anteriores, la escena del Pokémon Unite, estuvo nominada por países de Norteamérica y Japón, al tener como campeón al equipo Estadounidense BLVKHVND en 2022, los Canadienses de Luminosity Gaming en 2023 y los japoneses de FENNEL en 2024. Sin embargo, en esta oportunidad dicha tendencia cambió y dieron pase a que un nuevo país haga historia: Perú.

El equipo Perú Unite representaron a Latinoamérica Sur, sus integrantes clasificaron al Mundial de Pokémon Unite en el 2025, por lo que contaban con la experiencia necesaria para este torneo.

En la gran final de Pokémon Unite del Pokémon World Championship 2025, el conjunto peruano se vio cara a cara con un duro contrincante: el equipo que representó a Japón cuyo nombre es 'Zeta Division'. La escuadra asiática llegaba como gran favorito de su región y también a nivel mundial. 

El equipo nacional llegó a la etapa final del campeonato luego de derrotar al equipo de México, STMN Esports en los octavos de final 2-1 y al equipo brasilero Aegis Flame, en cuartos de final por el marcador de 2-0. Posteriormente, en la semifinal se batieron a duelo con Luminosity Gaming, a quienes derrotaron 3-2.

Joven australiano se autoproclamó presidente de terreno sin reclamar: Conoce la historia de la República Libre de Verdis
Lee también

Joven australiano se autoproclamó presidente de terreno sin reclamar: Conoce la historia de la República Libre de Verdis

Por su parte, el equipo japonés derrotó a la escuadra Hi5 por 2-0 y por el mismo marcador ganaron a Team Ex, en cuartos de final. En las semifinales se enfrentaron a Santos Laguna, de México, a quienes vencieron 3-0.

Perú y Japón en un duelo infartante

Al respecto, el inicio del duelo indicaba que el conjunto nipón sería el ganador, debido a que despacharon a sus rivales peruanos en la primera partida con el marcador  513 a 275, obteniendo así el primer punto. Sin embargo, los peruanos no cedieron en el duelo y dieron vuelta a la historia. Tras dos grandes partidas, Perú venció 2-1 a Japón y se alzó campeón.

Hincha de Universitario prefiere jugar 'Crash' antes que ver la derrota crema ante Palmeiras
Lee también

Hincha de Universitario prefiere jugar 'Crash' antes que ver la derrota crema ante Palmeiras

Cabe resaltar, que el equipo peruano lo integraron: Jose Arias ('Anemo'), Jesus Vásquez Antaccasa ( 'DrakenN04'), Axel  Xavier Rivas ( 'KHEA' ), Jeremy Rivas ('Tempo') y Erick Jean Bartolo Cotrina ('Zynuz').

De esta manera, Perú se consagró campeón en el Pokémon World Championship 2025 tras vencer al equipo japonés Zeta Division, quienes partían como favoritos en la competencia.

Temas relacionados campeón Japón peru Pokémon Pokémon World Championship 2025

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA