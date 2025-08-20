De viral en redes a romper en ventas: Labubu se encamina a generar mil millones de dólares este 2025

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Es un hecho que el fenómeno de Labubu está revolucionando la industria del juguete a nivel mundial. Si bien es cierto debutaron en 2015 como parte de una serie de libros ilustrados de inspiración nórdica del artista Kasing Lung, la empresa china Pop Mart vio en dicha caricatura un potencial. Fue así que licenció y fabricó desde 2019 muñecos de peluche de este personaje. En la actualidad, según un último reporte de la entidad, solo en este año ya ha batido récords en ventas y se avizora obtener más ganancias.

Labubu y su objetivo financiero 2025

Gracias a Labubu la empresa china ha facturado 670 millones dólares con esta franquicia en el primer semestre del presente año. Y es que estos juguetes de peluches se han viralizado, inclusive, como accesorios de moda usado por celebridades. Cabe resaltar que ya ha superado en ventas a Barbie y Hot Wheels y continúa sumando más en todo el mundo.

Pop Mart, la compañía asiática detrás de los juguetes Labubu, ha manifestado un crecimiento económico extraordinario en los primeros seis meses del 2025. Debido a que sus ingresos generales crecieron en un 204% y sus beneficios netos incrementaron un 362% en comparación con el año anterior.

El éxito de estos peluches se debe principalmente en la serie The Monsters del artista Kasing Lung, cuya protagonista es Labubu. Al respecto, dicha franquicia generó 670 millones de dólares. Dicha cifra refleja un claro aumento del 668% interanual y a su vez representa el 35% de los ingresos totales de Pop Mart.

Ventas que superan a Barbie y Hot Wheels

La estrategian de la compañía ha sido marcademente internacional. Al respecto, más del 40% de ingresos de Pop Mart provienen, ahora, de afuera de China. El mercado de mayor crecimiento es Estados Unidos, con ingresos que aumentaron más de 1100% hasta los 315 millones de dólares.

En dicho crecimiento entra a tallar a Labubu resulta todavía más importante al compararlo con los titanes de la industria de la juguetería como lo son Mattel que reportó una caída en la venta de Barbie con ingresos de 355 millones de dólares en el último trimestre. Mientras que Hot Wheels generó 407 millones de dólares. Con ello, Labubu los deja atrás.

De esta manera, Labubu generó en el primer semestre del 2025 670 millones de dólares y se avizora a ganar mi millones de este año. Cabe resaltar que, estas figuras de la empresa