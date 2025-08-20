Se salvaron de milagro: Auto se estrelló contra restaurante donde influencers estadounidenses grababan contenido

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Dos influencers gastronómicos que grababan contenido en un restaurante en Texas, Estados Unidos, se salvaron de ser arrollados luego que un auto impactara contra la mesa en la que se encontraban por probar los mejores platos del lugar. El hecho, que se suscitó el domingo 17 de agosto, se viralizó inmediatamente en las redes sociales y causó consternación en los cibernautas debido a que todo fue registrado por un video.

¿Cómo sucedió el hecho?

Los influencers norteamericanos Nina Santiago, conocida como NinaUnrate y Patrick BlackWood, se encontraban degustando los mejores platillos del restaurante Cuvee's Culinary Creations, en Houston, Texas. La pareja, que es popular por sus videos en YouTube, iban a dar sus apreciaciones sobre siliders de salmón, ostras presidenciales y langosta.

De pronto, fueron sorprendidos por una camioneta SUV que se estrelló violentamente contra el ventanal del local culinario llevándose consigo la mesa e irrumpiendo la degustación de los creadores de contenido, quienes atinaron a salir despavoridos para evitar ser arrollados, pero fueron alcanzados por algunos cristales.

En tal sentido, Santiago cayó al suelo debido al impacto, además de caer sobre ella la mesa y los platos que tenían preparados. Por su parte, Blackwood, quien se encontraba sentado cerca a la ventana, se quedó perplejo tras el accidente y atinó a salvaguardar la vida de su acompañante. Lo que revela que tan solo por unos centímetros, este suceso no culminó en tragedia.

Nina Santiago se pronuncia en Instagram

Tras el accidente Nina Santiago recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar algunas fotografías que mostraba las secuelas tras el terrible suceso. Acompañó el carrusel de instántaneas con unas palabras en las que resaltó la importancia de la vida, que en cualquier momento puede ser arrebatada y a su vez explicó lo suscitado.

"Nos golpeó directamente a mí a su izquierda y a él a mi derecha mientras yo mordía un delicioso bocadillo de salmón. De la nada, pero sobrevivimos. Esta experiencia me enseñó quiénes son realmente importantes; la vida es demasiado corta para guardar rencor o enfado. Hay que dejarlo ir, perdonar, vivir el presente y apreciar a los que te rodean, ya que esta podría haber sido nuestra última comida", se lee en el post.

