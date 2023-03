"¡Encima te dan yapa!": Tiktoker extranjero queda sorprendido con precio del menú

26/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El Perú es popular por su variedad gastronómica y por tener varios sitios donde poder degustar cada uno de los típicos platos del país, por lo cual es una oportunidad para atraer más turismo. Es así como el video de @gringo.marcos causó furor en las redes sociales como TikTok.

El gringo Marcos muestra en el video su impresión al probar un menú a solo 12 soles, considerando que el precio es cómodo en comparación a la venta de comida en su país.

"¿Dónde vas a encontrar eso en Europa?"

En el clip describe cada uno de los platos que le sirvieron, sopa menestrón, pescado con guiso de quinua con arroz y agua de maracuyá.

"¿Dónde vas a encontrar eso en Estados Unidos? Con 12 soles en Estados Unidos encuentras Mc Donalds. Todo está perfecto aquí en Perú", añadió el creador de contenidos. (...) Encima te regalan limones, yapa y ají", señaló emocionado en la red social.

Además, en el video que ha logrado alcanzar 800 000 reproducciones, se le escucha decir que todo se encuentra bien en el Perú y que no hay necesidad de cambiar la Constitución.

"La comida peruana es otra cosa": Seguidores reaccionan

Como era de esperar, los distintos seguidores del gringo Marcos no dudaron en comentar el curioso video que subió en TikTok.

"Puedes volver cuando quieras", "te falta probar más platos ricos", "en Perú es económico el menú", "provecho con esa rica sazón", "se nota que estaba rico" o "Antes de la pandemia, el menú costaba menos", "me gusta lo que relatas, eres muy adorable", "si es verdad, aquí en Estados Unidos puro McDonalds, puras hamburguesas, se extraña la comida peruana", "8 soles es normal, pero 12 ya es caro", "yo comía con 3.5 en el 2009, hasta postre nos daban, fruta o gelatina dónde, en la UNAC", "nooo... no quiero que cambie la Constitución, nuestra gastronomía es lo mejor de todo el mundo", comentaron algunos en el video.

"Correcto, pero la Constitución solo ayuda a las grandes empresas y aquí solo sigue subiendo las cosas", "la Constitución debe cambiar varios de sus artículos que fueron pensados cuando éramos considerados un país de riesgo, por eso las grandes mineras no pagan impuesto", "mucho corrupto hay en el Perú, por eso queremos cambiar la Constitución, quizá tengamos la comida barata pero las obras públicas no sirven", "la comida no tiene que ver con la Constitución, eso es cultura. En otras regiones incluso es más barato", señalaron otras personas con relación a su comentario sobre no cambiar la Constitución del Perú.