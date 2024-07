Hombre SUPLICA entre lágrimas a bomberos que rescaten a su gata de casa incendiada: "Es mi hija"

28/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre protagonizó una conmovedora escena tras suplicar entre llanto a los bomberos que ingresen a su casa ardiendo en llamas que rescaten a su gata de avanzada edad, que era más que una simple mascota para él.

Pide que salven a su gata

Muchas personas tratan a sus mascotas como un integrante más de sus familias hasta el punto de considerarlos como un hijo, por lo cual, no dudan en darles mucho amor y cariño, así como garantizar su bienestar, tal como lo demostró Isaac Vaizman, quien se volvió tendencia en redes sociales.

Según las imágenes difundidas en TikTok, se ve a Vaizman completamente desesperado por intentar ingresar por su cuenta a su casa que se estaba incendiando en Tarzana, California, porque dentro de una de sus habitaciones quedó atrapada Cheetah, su gata de 14 años de edad.

Los bomberos le impiden el paso y por ello, él no duda en suplicarles entre lágrimas que por favor no dejen abandonada a su gatita y que puedan devolverla sana y salva.

"Traté de correr, pero me detuvieron", dijo Isaac Vaizman, propietario del inmueble afectado, a los medios de comunicación que se acercaron para cubrir el suceso.

¿Salvaron a su mascota?

El hombre se encontraba embargado por el dolor, pero su semblante cambió al ver que uno de los bomberos logró rescatar a su gata y lo colocó en sus brazos. Seguidamente, a ello, Isaac lloró de felicidad arrodillado en el suelo.

"Es como perder a tu hija. Es lo mismo. Es mi hija. Después de mi divorcio, mi hija me pidió que me quedara con ella y le prometí hacerlo. Así que todavía tengo a mi gata, pero no a mis hijos. La gata está viva y eso es lo más importante", señaló, tratando de explicar el motivo que había detrás de su desgarrador llanto.

Según contó, después de su divorcio, su hija le pidió que se quedara con la gata: "Así que todavía tengo a mi gata, pero no a mis hijos. La gata está viva y eso es lo más importante", concluyó.

Luego, el indefenso animal fue trasladado a una veterinaria para asegurarse de que no tuviera daños o heridas de gravedad por estar mucho tiempo en el incendio. Mientras tanto, las autoridades investigan las causas que dieron origen al siniestro.

Reacciones al video

Los internautas no tardaron en aplaudir al hombre por no olvidarse de su mascota, asegurando que ellos también hubieran actuado igual que él con tal de salvarlas.

"No le importo lo material, solo su amado gato, eso es amor, estoy llorando", "son familia y el que no lo entienda que se compre una planta", "la casa no importa, el gatito sí", "es su hija y la salvó", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

Es así como el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre suplicó, el pasado jueves, a los bomberos para que rescaten a su gatita de un feroz incendio.