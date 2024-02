Joven causa polémica al decir que sus papás están obligados a mantenerla de por vida: "No decidí nacer"

06/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y controversiales, como el compartido en TikTok, donde una joven aseguraba que sus papás estaban en la obligación de mantenerla de por vida sin importar la edad que ella tenga, ya que nunca les pidió que la tengan.

Muchos jóvenes logran independizarse económicamente de sus padres y formar una nueva vida según sus propias capacidades, pero hay otros que tienen ideas distintas y deciden quedarse en casa siempre, incluso sin trabajar, esperando que sus progenitores solventes sus gastos.

¿Obligación de sus padres?

En el material audiovisual, de solo 52 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un tiktoker camina por las calles de su localidad y al entrevistar a una joven, que luce una vestimenta negra, queda completamente asombrado al preguntarle sobre si sus papás aún la mantienen.

La chica respondió afirmativamente, pero agregó que era "una obligación" de sus papás hacerlo porque no pensaba trabajar, ya que ellos la tuvieron para algo y debían cuidarla por el resto de sus días.

"Porque nunca les dije que me tuvieran (...) Ellos decidieron tenerme, yo no decidí nacer, entonces tienen que mantenerme. Toda la vida", respondió la joven.

Nunca se irá de casa

Además, señaló que si sus padres ya eran viejitos, debían encontrar la forma de seguir consiguiendo dinero para que ella pueda complacer sus necesidades, porque no pensaba salir de su casa sin importar lo que pase más adelante.

Confundido, el entrevistador le pregunta si no planea estudiar y hacer una vida propia, a lo que ella responde. "Ah, claro, ellos tienen que pagarme mis estudios, mi carrera, un doctorado, ellos tienen que hacerse cargo de todo eso. Mi comida, mis transportes... hasta que yo me muera".

"¿Por qué ya no podrían? Eso no importa, ellos tendrían que seguir sacando dinero de algún lugar", terminó por señalar la joven en el clip subido por la cuenta @icefire_oficial, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de 3 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video que llevaba como título "Mis papás me tiene que mantener de por vida" se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignadas con la joven por creer que es una obligación de los padres mantenerlos económicamente y que sus hijos no busquen hacer algo productivo con sus vidas.

"Un día mi hijo me llegó a decir que él no había elegido nacer y yo le contesté que ni si padre ni yo tampoco, así que superará el trauma", "un gran video anticonceptivo", "el claro ejemplo de la parasitosis humana", "la conversación está arreglada, ¿no? No creo que exista gente tan perdida para pensar así", "un parásito de la sociedad", "si fuera mi hija, la echaba de la casa después de ver este video", "uno como padre es el que decide tener hijos y eso implica una responsabilidad económica", "¿y si mueren los dos padres, se muere con ellos?, fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó opiniones divididas al ver cómo una joven aseguraba que era una obligación de sus padres mantenerla de por vida sin importar la edad que tenga, ya que nunca les pidió que la traigan a este mundo.