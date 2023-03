¡Mamá al rescate! Quinceañera es plantada por sus chambelanes

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La fiesta de quinceaños es considerada por muchas personas como la marca de un hito importante en la vida de una niña. Es así como en un video compartido por la cuenta de @noolyyvilla_g, en TikTok, emocionó a todos en las redes sociales al mostrar a una madre realizar una coreografía para ver feliz a su hija, quien fue plantada por sus chambelanes.

"Solo uno llegó a la fiesta"

Al ver que solo un chambelán llegó a la fiesta de quinceaños de su adorable hija, una madre decidió cambiarse y usar un traje para reemplazar a los demás chicos que faltaron para que continuara el show, sin ningún problema.

La mujer no iba permitir que nadie arruine el momento especial de su engreída, es así que se unió a la pista de baile para guiarla en el famoso vals.

Por otro lado, la prima de la quinceañera señala en el video de TikTok que "lloró cuando la vio", todo por evitar que la ceremonia sea un total desastre.

"A mi prima le cancelaron dos chambelanes a la mera hora y solo se quedó con uno, pero su mamá no podía dejar que mi prima se quedara sin chambelanes, ella se convirtió en su chambelán. Lloré cuando la vi", acotó.

"El amor de una madre es muy grande", recalcó en otro video viral, donde se puede apreciar la segunda parte de la coreografía que realizó la progenitora sin ningún inconveniente.

Por otro lado, en el clip que se viralizó en TikTok se muestra cómo la madre realiza cada movimiento del baile a la perfección, dejando notar que siempre estuvo presente en los ensayos previos.

"Mis respetos para su madre": reacciones al video

Como era de esperar, cientos de usuarios de la plataforma china no dudaron en comentar el video, aplaudiendo el gesto de la madre con su hija en un momento importante de su vida: su quinceaños.

"A mí también me pasó, yo tenía seis chambelanes y me cancelaron tres, me agité, pero nos quedó muy bien el baile", "por esa razón es mejor contratar bailarines", "así me pasó con mi hija, pero sus amigas salieron al rescate", "mis respetos señora, bonito acompañando a su hija", "lo que hace una madre por sus hijos", "definitivamente el amor de madre es único e infinito", "luce hermosa, la mamá y la niña, Dios la bendiga", manifestaron mientras aplaudían el noble gesto de la madre en el video.