"Me sentí incómodo": Alemán reveló sus experiencias en Perú y denunció acoso

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A través de un video publicado por la cuenta de @milzJonas en la plataforma china de TikTok, sorprendió a más de uno al conocer la historia de un joven extranjero que denunció sentirse acosado en el país.

En el video, el joven le cuenta a su pareja que aparte de la inseguridad ciudadana, otra de las malas experiencias que vivió en el Perú es el acoso.

"Me sentí realmente incómodo"

"El acoso de las señoras (...) Bueno, yo fui a comprar sopa y una señora estaba sentada como a las 10 de la mañana. Ella estaba con sus cervezas en la mano y yo pedí la comida y dije para llevar, entonces la señora me dice: 'Pero tonto porque para llevar, siéntate aquí conmigo', señalando su pierna. (...) Me sentí acosado", manifestó el joven alemán.

Su pareja, quien grababa el momento revelador, le indicó que así como se sintió él, las mujeres también deben pasar por casos similares, haciéndolas sentir totalmente incómodas por el acoso constante que reciben en las calles.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperar, el video logró alcanzar 11.1 K de visualizaciones en la plataforma de TikTok y cientos de comentarios de personas que se solidarizaron con su historia y lamentaron el mal momento que tuvo que pasar el joven extranjero.

"¿Cómo que la Visa habla español?", "jaja más lindo no puede ser", "no se olviden que los chicos se incomodan como nosotras", "lo siento mucho, eso no debería pasar", "puedo ver el dolor y el miedo en sus ojos", "se nota que se sintió muy incómodo", "su carita", "espero no le vuelva a pasar ni a él ni a nadie", "lo digo con la mejor, pero creo que poner 'ahora sabe cómo se sienten las chicas' lo hace ver como una deuda que debe pagar y creo no es bueno", "pobechito con su carita de inocente", "sus bracitos, se siente incomodado, pobrecito, respete pues podría ser su hijo", "por sus expresiones al contar su experiencia, lo noté incómodo, y bueno desde mi punto de vista no me pareció que se tome con un poco de humor", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la plataforma china.

¿Acoso en el Perú?

En el Perú se dieron cerca de 600 casos de acoso sexual virtual a nivel nacional, según los datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Sin embargo, muchos no saben cómo proceder ante ellos. El MIMP creó 'No al acoso virtual', un lugar al que todos tienen acceso desde el celular, la tablet o la computadora, y donde pueden encontrar valiosa información sobre estos temas.