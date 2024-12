Mujer se niega a ceder asiento a embarazada en transporte público: "Bájese, busque uno desocupado"

26/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La Navidad, una época dedicada a la reconciliación y la buena convivencia, quedó ensombrecida por un acto que generó indignación en un bus de transporte público. Una mujer se rehusó rotundamente a ceder un asiento, ocupado por sus maletas, a una joven embarazada, desatando tensas discusiones entre los pasajeros.

Polémica en transporte público

El hecho ocurrió cuando una mujer, cómodamente sentada en uno de los puestos, utilizaba otro para colocar sus maletas y paquetes personales. Pese a las reiteradas solicitudes de los pasajeros para que despejara el asiento y permitiera que una embarazada se sentara, la señora se negó rotundamente, lo que causó indignación general.

En el video grabado por testigos, se escucha cómo la mujer desestimaba las peticiones de otros usuarios. "Bájese, busque uno desocupado, pero no voy a quitar las maletas porque estoy cansada. Ya, dejen de ser sapas", exclamó de forma desafiante.

Pasajeros intentan hacerla reflexionar

A pesar del tono calmado de algunas pasajeras, quienes intentaron hacerla reflexionar, la mujer mantuvo su postura. Frases como "Tiene que comprar carro o pagar Didi" fueron parte de las respuestas que recibió por parte de los demás usuarios.

Sin embargo, esto no logró cambiar su actitud. "La verdad es que no quiero pelear y, si no se calla, se queda parada, pero no le voy a quitar las cosas de aquí, de malas", añadió, mostrando una actitud indiferente hacia la situación.

El incidente generó gran malestar entre quienes presenciaron el suceso, no solo por la falta de empatía hacia la mujer embarazada, sino también por la evidente falta de respeto hacia las normas de convivencia dentro del sistema de transporte público.

Reacciones en redes sociales

Lo sucedido en el bus de transporte público de Transmilenio en Bogotá, Colombia, no tardó en volverse viral en redes sociales, donde los usuarios expresaron su rechazo ante la actitud de la mujer que se negó a ceder el asiento a una joven embarazada.

"Qué vieja tan grosera, yo hubiera llamado a la policía", "Ni el pasaje habrá pagado", "Hagan famosa a esta señora que de cultura no tiene ni idea", "Por eso estamos como estamos", "Que pague doble pasaje", "Típica señora maleducada" fueron algunos de los comentarios.

Este incidente pone en evidencia la falta de consideración y empatía hacia las mujeres embarazadas en el transporte público. La negativa de una mujer a ceder el asiento generó malestar entre los pasajeros, resaltando la necesidad de fomentar actitudes de solidaridad y respeto en los espacios compartidos.