¡Por los aires! Mujer quedó suspendida en la puerta de un supermercado

14/03/2024

En Tonteg, Gales, una mujer de 72 años experimentó un incidente peculiar mientras esperaba para ingresar a un establecimiento comercial. La señora quedó suspendida en la puerta del local cuando esta se abría, pero afortunadamente fue rescatada por el gerente de la tienda. Las cámaras de seguridad capturaron el momento, y el video se difundió rápidamente en las redes sociales.

La mujer afectada por el incidente, identificada como Anne Hughes, es empleada de limpieza en el establecimiento. Aunque en el video parece que pudo haber sufrido algún daño, se aseguró que salió ilesa de la situación. Sin embargo, el clip ha ganado popularidad en las redes sociales, donde ha sido compartido por más de 10 mil usuarios y se ha convertido en tendencia.

¿Cómo sucedió?

El video muestra a Anne Hughes, quien desempeña labores de limpieza en el establecimiento, suspendida en el aire después de que su abrigo quedara enganchado en las persianas mientras el propietario abría el comercio. A pesar de los gritos de auxilio de Hughes, su jefe inicialmente no se percató del incidente. Sin embargo, en el momento en que la mujer quedó completamente atrapada, el dueño reaccionó rápidamente y corrió a ayudarla.

El rescate fue exitoso y Anne Hughes resultó ilesa, a pesar del susto. La mujer de 72 años tomó el incidente con humor y, al darse cuenta de que se había vuelto viral en Internet, bromeó al respecto y afirmó que evitaría acercarse a las persianas de cualquier negocio en el futuro. Afortunadamente, la situación no tuvo consecuencias graves y sirvió como lección para Hughes sobre los riesgos inherentes a su trabajo.

"Supermercado":



Porque una señora llegó temprano al súper y quedó colgada de las persianas cuando un empleado las abría. pic.twitter.com/b1jO2iXKmR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024

Respuesta en redes

El video ha sido reproducido 7 millones de veces y ha generado mil comentarios por parte de usuarios que elogiaron la valentía de la mujer. Algunos incluso hicieron referencia a la calidad de la ropa de la dama, ya que no se rompió en ningún momento y le permitió mantenerse segura hasta que llegó el rescate.

"La calidad de la ropa que tiene", "Cómo ha cambiado Spiderman", "Jajaja se agarra del carrito", "Me encanta que su primordial reacción-reflejo de autodefensa, es agarrarse del carro para no elevarse. Genial video", son algunos de los comentarios.

En TikTok, el mismo video obtuvo más de 4 millones de visualizaciones y 82 mil likes. Algunos de los usuarios no dudaron en comparar la situación con el famoso castigo del "calzón chino" y destacaron el acto madrugador de la mujer.

"El famoso calzón chino", "El vínculo inquebrantable que tienen las viejas con sus carritos que no lo sueltan ni aunque se la esté por comer una persiana", "Ven que al que madruga Dios no lo ayuda", "Siempre me rompió la paciencia esa gente que llega a los comercios antes de abrir, es como el que llega antes a los cumpleaños y te agarra con la mesa sin poner y estorba", fueron otros de los comentarios de los usuarios en la red social.

Todo este revuelo fue causado por una mujer que quedó suspendida en la puerta de un supermercado.