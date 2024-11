¡Es el fin! Zion y Lennox anunciaron su SEPARACIÓN tras más de 24 años como DÚO musical

13/11/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Malas noticias para los fanáticos de Zion y Lennox! Este miércoles 13 de noviembre, un integrante del icónico 'Dúo Dinámico' anunció de manera oficial que ha decidido apartarse, tras más de 24 años de carrera musical. Tal suceso causó un profundo pesar entre los amantes del género urbano, quienes se muestran apenados por el fin del popular dueto.

Zion y Lennox se separan oficialmente

A través de sus redes sociales, Feliz Gerardo Ortiz Torres, nombre real de Zion, emitió el comunicado en donde revelaría la drástica medida que tomó. En su escrito, digitado por sus agentes, argumentó que esto responde a la necesidad de preservar los intereses del artista puertorriqueño. quien alcanzó la fama junto a su compañero, Gabriel Enrique Pizarro Pizarro, Lennox.

"Con más de 20 años de trayectoria en la música urbana y una exitosa carrera que ha trascendido fronteras, Zion, reconocido como una de las voces más icónicas del género, anuncia oficialmente su decisión de desligarse de su dúo musical con Lennox. Esta decisión se toma tras una cuidadosa evaluación de los intereses profesionales y personales de Zion a principios del 2024,

No obstante, aclaró que esta decisión se dio exclusivamente en términos profesionales, y que no existe ninguna discrepancia entre ambos cantantes. "Como equipo, reafirmamos que esta separación es estrictamente profesional y no implica ningún tipo de conflicto personal más allá de las diferencias en las prioridades actuales de cada artista", enfatizó al respecto.

""Consideramos necesario tomar esta decisión para proteger la integridad de su marca y Zion pueda enfocarse en sus proyectos futuros. Esta decisión refleja su compromiso de continuar expandiendo su legado en la música, enfocándose en su próximo proyecto, The Perfect Melody II , y los proyectos que vendrán con su lanzamiento", puntualizó.

¿Qué dijo Lennox al respecto?

Tras el impactante anuncio, miles se fanáticos se mostraron sorprendidos. Como un baldazo de agua fría, la noticia acaparó la atención mediática del espectáculo internacional, ahondando en el asunto durante las últimas horas. En tal sentido, muchos esperaban una respuesta por parte de Lennox; no obstante, hasta el momento ha evitado manifestarse al respecto.

"Se terminó uno de los dúos más duros del género", "Zion no es Zion sin Lennox . Y Lennox no es Lennox sin Zion. ¡Fin del comunicado!", "Mínimo una última gira mundial como dúo" y "Nada es igual después de las separaciones", fueron algunos de los comentarios de los fans.

Fue así que se anunció de manera oficial que el dúo de reguetón, Zion y Lennox, se separaron definitivamente, luego de más de 24 años de carrera musical.