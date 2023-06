¡Que la fuerza te acompañe! Médico lleva vestidos de superhéroes a sus pacientes a cirugía

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la reconocida plataforma de Instagram, el video compartido por la cuenta de @johnnie_quiroz, causó la sorpresa de más de unos de sus seguidores al mostrar el tierno momento en que un médico llevaba a sus pacientes vestidos de sus superhéroes favoritos a un quirófano.

En el material audiovisual se observa cómo un médico pediatra, de un hospital de Medellín, da muestra de generosidad y empatía con sus pequeños pacientes y carga uno a uno para hacerles creer que están volando y cuentan con superpoderes gracias a su vestimenta con capa y de Batman, Superman, la Mujer Maravilla e incluso Elsa, de "Frozen".

Ayuda a sus pacientes a superar sus miedos

¿A qué se debe el disfraz? En la descripción del conmovedor video se explica que el doctor buscó la forma en que los niños superen su miedo a entrar al quirófano y someterse a una cirugía.

"Las redes sociales siguen siendo la mejor ventana para registrar experiencias inspiradoras y de admirar. En los últimos días, se ha hecho viral una publicación en la red social Instagram, donde se observa a un doctor llevar a los niños, que van para cirugía vestidos de superhéroes", se lee en el breve clip.

Además, se muestra cómo la empatía y es una cualidad tan necesaria en nuestros días y en nuestras vidas, en especial en la de los más pequeños de casa. El pasillo también fue decorado con serpentinas de colores para hacer más amena su experiencia de enfrentar una enfermedad.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video generó cientos comentarios y reacciones de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por la tierna escena protagonizada por el médico y su gran vocación por ayudar a los niños a enfrentar sus miedos al momento de luchar contra una enfermedad.

"Un ángel", "felicitaciones al doctor. Algunos solo trabajan por dinero, y no por vocación", "el mundo sería distinto si todos fuéramos así", "eso es amor por su trabajo y humanidad por sus pacientes", "maravilloso acto", "lo más hermoso que he visto hoy. Más doctores y personas así, con ese corazón tan humano y sensible", "Dios bendiga sus manos, su mente y su espíritu para que siga ayudando a esos angelitos", fueron algunos de los principales comentarios de los usuarios en redes sociales.

Amor a su profesión

Es así como muchos internautas demuestran la gran admiración que tienen por el doctor que ayuda a superar los miedos de los niños para ingresar al quirófano donde van vestidos de sus héroes favoritos y así combatir sus enfermedades sin perder la fe ni el ánimo en el camino.