"Quechua on the world": Influencer queda impactada por el espectacular manejo de este idioma por un joven estadounidense

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En Tik Tok se puede ver toda clase de videos, desde los más graciosos, reflexivos, tutoriales, de salud, etc. Sin embargo, en esta ocasión un video se ha viralizado, al mostrar el asombro de una influencer al entablar una conversación con un estadounidense en quechua. El manejo del idioma fue impresionante.

Quechua para el mundo

El clip viral titulado: "Cuando te vas a EE.UU., y conversas en quechua con un estadounidense" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @diloenquechua. Este video muestra a una joven peruana entablando una conversación con un joven extranjero quien, de manera fluida, le responde todas las preguntas que ella le hace.

Las imágenes difundidas en la plataforma china inician con la clásica frase en Tik Tok: "Dios mío, cómo es posible este suceso". Seguidamente, la joven empieza a conversar con el ciudadano estadounidense quien de manera relajada y segura le responde todo lo que ella le pregunta.

Incluso, hay una parte donde el joven habla una palabra en español: "¡qué más!" cuando no se acordaba de una palabra en específico en el idioma quechua.

Con esto, quedó claro el interés del extranjero por la cultura peruana y el manejo de su idioma nativo, así como su conocimiento del español. Un políglota el muchacho.

Reacciones ante el video viral

El video de Tik Tok cuenta con miles de reproducciones, 7 416 mil reacciones, 299 comentarios y 215 compartidos.

Como era de esperarse, muchos usuarios de la plataforma china comentaron el video difundido. Las apreciaciones, en su mayoría, reflejaban el orgullo de que el idioma originario de nuestro país sea hablado en otros países.

Entre los comentarios que apoyan esta posición tenemos: "el idioma quechua es muy hermoso y en el Perú todos deberíamos aprender nuestro idioma", "yo conocí a un sueco que estaba aprendiendo quechua y se sabía toda la historia y las variedades de quechua y yo quedé :0, bueno aquí yo con salud, gracias", "yo viendo que él tiene mejor pronunciación".

Otros comentarios, por su parte, eran más como preguntas hacia la influencer:¿Cómo lo conociste? ¿por qué aprendió quechua?, "¿qué están diciendo?"

También hubo apreciaciones hacia el joven estadounidense: "me enamoré", "qué guapísimo y más cuando habla en quechua", "está muy lindo y yo no sé ni quechua", "añañau:que lindo", "nooo me encanta". Y por ahí una usuaria le hizo una recomendación a la influencer: "Llévalo a la luna por mí".

Es así como una influencer dio a conocer su experiencia en una conversación con un joven estadounidense, donde se quedó admirada por la fluidez del idioma quechua que este poseía. Su reacción rápidamente fue viralizada en redes.