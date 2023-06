Obrero causa sensación tras soltar pasos de baile en medio de una construcción

En TikTok, un obrero se volvió viral tras soltar sus pasos de baile mientras se encontraba en plena construcción, lo cual generó que los usuarios recuerden al popular 'Ingeniero bailarín', asegurando que ya tenía nueva competencia.

El video compartido por el usuario @carlosbaquerizov, se observa en primer lugar a un obrero trabajando normalmente, cuando de pronto, empieza a sonar un alegre huaino, provocando que él se ponga a bailar dejando de lado su máquina de trabajo.

Sin duda, esta situación hizo que los usuarios y seguidores recordaran al popular 'Ingeniero bailarín', quien se volvió famoso luego de mostrar sus mejores pasos de baile al ritmo de la canción ''No sé'', del exótico grupo ''Explosión de Iquitos''.

Ante ello, los usuarios y seguidores en TikTok, no dudaron en hacerse presentes a través de sus comentarios y bromas, pues se mostraron sorprendidos con la peculiar y graciosa escena que pudieron observar a través de la plataforma china.

"Con razón no terminan la pista", "Si no hay diversión, no es trabajo. Buenazo", "Ahora ya sabemos por qué van a cerrar 3 años la avenida Faucett", "La máquina con estilo se fue para un costado", ''La máquina tiene más ritmo que muchos que conozco'', ''Qué bien zapatea el muchacho'', ''Actitud positiva, eso'', fueron algunos comentarios que dejaron en la publicación los seguidores y demás usuarios que se cruzaron con la publicación.