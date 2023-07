"Una bandera no te hace persona": Joven chileno sorprende al decir que se siente más peruano

13/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos cientos de casos peculiares y sorprendentes donde muchos extranjeros demuestran el cariño que tienen hacia el Perú. El video compartido por la cuenta de @johnny_cano.peru, en la famosa plataforma asiática de TikTok, dejó sorprendido a todos al escuchar a un chileno indicar que se siente más peruano.

En el material audiovisual, de 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Johnny Canno se acerca a un joven chileno para preguntarle qué pensaba cuando oía la palabra Perú, dejando asombrado no solo a él, sino a muchos de sus seguidores.

"¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo Perú?", fue la pregunta establecida, a lo que el chico dijo: "Igualdad, hermandad. Todo lo que tú ves acá es Perú".

Pero dejó en shock cuando señaló que se siente más identificado con el Perú que con su propio país: "Yo me siento más peruano que chileno", indicó. Además, recalcó que "para él, una bandera no te hace persona", generando 10 mil 'me gusta', 307.100 visualizaciones y miles de reacciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en distintos medios de comunicación y redes como Facebook y Twitter. Además, generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven chileno por el amor y cariño que siente por el Perú. Asimismo, otros internautas esperaron que su estadía en el país sea la mejor y pueda compartir su experiencia con sus compatriotas para incentivar el turismo.

"¡Así se habla, hermano chileno!", "inteligente respuesta", "¡las cosas como son!", "muy cierto", "me llena de orgullo este muchacho", "elegante respuesta", "con Chile ya fue la discordia... estamos aprendiendo a llevarnos bien", "la mejor respuesta que cualquier otro chileno", "qué lindo chileno", "todos somos iguales sin importar el país, estoy de acuerdo", "exacto, una bandera no nos hace diferentes", "si todos pensaran igual", "muy consciente", "extranjeros buenos queremos en el país", "él sabe lo que dice", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip generó diversas opiniones al conocer que un joven chileno se sentía más peruano y que le gustó el buen trato que recibió en el país, resaltando las características de humildad, hermandad e igualdad en el trato, sin importarles la nacionalidad de una persona.