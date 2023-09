¡Atención! Pescadores bloquean Panamericana Norte a la altura de Chancay

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La carretera Panamericana Norte a la altura de Chancay -kilómetro 83- viene sufriendo un bloqueo de tránsito debido a pescadores artesanales que han invadido la vía como protesta. Los trabajadores exigen el pago de sus indemnizaciones correspondientes tras el derrame de petróleo ocurrido en 2022 en el mar de Ventanilla.

Desde las 5:30 horas un gran número de personas tomaron la vía, quemando llantas en plena pista, lo que originó la paralización del tránsito de todo tipo de vehículos que pasaban por la carretera en ambos sentidos.

En el lugar hay vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP), de la comisaría de Chancay, tanto como de la división de Carreteras. Los manifestantes se mantienen en medio de la pista sin causar desmanes, al menos, por el momento.

Parón en el tránsito

Conforme fue amaneciendo, el número de manifestantes y de vehículos en la zona creció, evidenciándose una incomodidad entre los conductores. En el kilómetro 81, en pleno óvalo del jirón Ayacucho con el desvío a Huaral, el pase de autos quedó totalmente bloqueado por llantas quemadas y piedras.

La carretera se encontraba con un denso tráfico en la sección Huacho-Chancay, extendiéndose el bloqueo también en varios distritos de Ventanilla. Los puntos de protesta involucraron a las comunidades pesqueras de Punta Salinas; Los Pescadores en Huacho, Asociación Díaz Farfán, Playa Grande en Huacho.

Los dirigentes de la Asociación de Pescadores Artesanales de Aucallama indicaron que las protestas de carácter violento son debido a que la empresa no ha pagado la indemnización correspondiente y que a pesar de sus reclamos ante las autoridades, nadie ha intercedido por ellos.

Afectados por un desastre ocurrido hace un año

Si bien el derrame de petróleo de Ventanilla data de enero del 2022, Repsol no ha asumido su responsabilidad tras perjudicar a más de 10,000 personas entre pescadores y familias que no solo se han sumido en la pobreza, sino que no tienen que comer.

Los dirigentes de la asociación pesquera denuncian que solo una parte de la indemnización ha sido traspasada a ellos, y siguen a la espera del pago total por los daños que causó el derrame.

Hasta ahora, la empresa Norvial, que es concesionaria de la Panamericana Norte, informó a los usuarios que la vía se encuentra totalmente restringida en ambos sentidos del tramo Chancay-Huacho, y que tomen las precauciones correspondientes.

La Panamericana Norte se encuentra bloqueada por pescadores a la altura de Chancay, por lo que se exhorta a los conductores a tener cuidado.