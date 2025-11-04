RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
¡La respaldan!

Betssy Chávez: México asegura que otorgó asilo político a la expremier en apego al derecho internacional

El Gobierno de México aseguró que otorgó asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez en apego al derecho internacional y señalando que: "toda persona es inocente hasta que su culpabilidad sea decidida por una autoridad judicial".

Betssy Chávez / Claudia Sheinbaum.
Betssy Chávez / Claudia Sheinbaum. Composición Exitosa

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/11/2025

Síguenos en Google News Google News

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de México, la subsecretaria para América Latina y El Caribe del Gobierno de México, Raquel Serur Smeke, confirmó que su país decidió otorgar asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, aparándose en el derecho internacional y dejando a entrever su inocencia en el procedimiento judicial que afronta por el caso 'golpe de Estado'

Como parte de su habitual pronunciamiento que emite todas las mañanas en el denominado "La Mañanera del Pueblo", la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó el rompimiento de las relaciones diplomática que anunció el Perú con su país por este controversial caso.

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados asilo diplomático Betssy Chávez Chino Caso 'Golpe de Estado' Claudia Sheinbaum relaciones diplomáticas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias