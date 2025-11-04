Betssy Chávez: México asegura que otorgó asilo político a la expremier en apego al derecho internacional

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de México, la subsecretaria para América Latina y El Caribe del Gobierno de México, Raquel Serur Smeke, confirmó que su país decidió otorgar asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, aparándose en el derecho internacional y dejando a entrever su inocencia en el procedimiento judicial que afronta por el caso 'golpe de Estado'.

Como parte de su habitual pronunciamiento que emite todas las mañanas en el denominado "La Mañanera del Pueblo", la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó el rompimiento de las relaciones diplomática que anunció el Perú con su país por este controversial caso.

(Noticia en desarrollo...)