Patricia Juárez sobre Betssy Chávez asilada en embajada de México: "Es deplorable la actitud que tienen"

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, calificó de penosa y deplorable la actitud del gobierno de México al dar asilo a Betssy Chávez, quien afronta un proceso por rebelión.

En entrevista en Canal N, la parlamentaria reconoció la firme respuesta del Gobierno de José Jerí al gobierno mexicano, al decidir romper relaciones diplomáticas con el país que le brindó asilo a Chávez Chino y, en su momento, a la esposa de Pedro Catillo.

"Yo creo que la firmeza con la que ha enfrentado el presidente Jerí, creo es importante. Creo que demuestra que finalmente, el país es un país que tiene decisiones firmes en ese tema. Y México, que ya se llevó a la esposa de Castillo, que ya se llevó a los hijos de Castillo y los tiene asilados hace tanto tiempo, creo que debería responder por una situación como esta", declaró.

Asimismo, la legisladora opinó que no se le debería otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez, pero finalmente es una decisión presidencial. Aunque consideró que podría retenerse esa medida por un tiempo.

Por otro lado, Juárez criticó que Chávez Chino huya de la justicia y no enfrente los cargos tanto a nivel judicial, como en el Congreso de la República. "A ese grupo ahora no solamente hay que reprocharle todo lo que hicieron con el país, sino también la cobardía que tienen al enfrentar la justicia", sentenció.

Recalcó que, dado los antecedentes, la ruptura de relaciones diplomáticas con México es lo que corresponde, pues los servicios consulares se mantienen y se garantizará la seguridad de los mexicanos en el país.

Canciller considera que México interviene constantemente en el Perú

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sostuvo que el anterior gobierno de México y el actual vienen teniendo "una actitud de constante intervención en los asuntos internos" del Perú. Ello, luego de conocerse que la embajada de dicho país viene dando asilo a Betssy Chávez, y como consecuencia se rompieron las relaciones internacionales.

Y, por otro lado, consideró que la posición que ha adoptado el gobierno de México es alejada de la realidad de nuestro país y viene desde diciembre del 2022.

"La posición que ellos han tomado, está basada lamentablemente, no en la realidad, no en lo que está ocurriendo en el Perú, sino en una posición ideologizada. Ellos han construido una realidad paralela que no se condice con lo que está ocurriendo realmente en el Perú y en consecuencia, nosotros no aceptamos la posición del gobierno de México", explicó.

