Héctor Vargas sobre nuevo paro: "Tenemos que darle tiempo al Ejecutivo, no todo puede ser queja"

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un importante número de empresas viene acatando el paro de transportes urbano convocado para este martes 4 de noviembre a modo de rechazo contra los constantes ataques hacia conductores y choferes.

En medio de esta paralización Exitosa conversó con Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano para conocer su postura ante este hecho. Como ya es conocido, este importante dirigente se mostró en contra de esta nueva jornada de protestas indicando que es necesario darle tiempo al gobierno de José Jerí para obtener resultados.

Héctor Vargas pide darle tiempo el Ejecutivo

Como se recuerda, el presidente de la República junto al premier Ernesto Álvarez, el comandante general de la PNP, y otras altas autoridades del gobierno, han sostenido diferentes reuniones con los principales dirigentes de transporte público en busca de encontrar la solución a la ola de extorsión y sicariato que sufre este gremio desde hace varios meses.

Incluso, este último lunes se firmó en Palacio de Gobierno la nueva ley que fortalecerá la lucha contra la criminalidad. Por ello, Héctor Vargas saludó este hecho asegurando que los transportistas tienen que ayudar en esta lucha ya que no todo puede ser queja.

A su vez, indicó que ha visto voluntad en José Jerí durante los encuentros que sostuvieron en las últimas semanas por lo que pidió tiempo para que los resultados puedan verse plasmados en las calles.

"Nosotros consideramos que es una buena herramienta, falta reglamentar. Esa es la tarea que nos corresponde hacer a los dirigentes gremiales que pueden ayudar que han sido promovido por nuestro sector, ayuden a combatir. También nosotros tenemos que darle tiempo al Ejecutivo, pero tenemos que decirlo y no todo puede ser queja. Nos corresponde hacer una tarea y hay que hacerla", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, señaló que la ciudadanía debe darle tiempo al Gobierno de José Jerí para que implemente medida contra la delincuencia. "No todo puede ser queja",... pic.twitter.com/yDsv21rzMN — Exitosa Noticias (@exitosape) November 4, 2025

No es la solución al problema

Seguidamente, el dirigente transportista dejó en claro que hay que mantenerse en la lucha a pesar de los paros ya que esta medida no soluciona el problema.

"Hay un sector de transportistas que tiene todo el derecho a reclamar. Hoy se para y ¿Mañana qué? ¿Qué continúa? ¿Solucionamos los problemas? Somos del sector desde hace más de 30 años, queremos luchar contra este flagelo, pero la responsabilidad que tenemos es decires ¿Después del paro qué?", añadió.

En resumen, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, señaló que los transportista deben darle tiempo al gobierno de José Jerí para poder ver resultados en la lucha contra la extorsión y el sicariato.