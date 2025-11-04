¡Impactante! Jefferson Farfán vive TREMENDO susto en plena entrevista ¿Qué le pasó a la 'Foquita'?

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán vivió un tremendo susto en plena entrevista realizada a Luis Advíncula en el podcast 'Enfocados'. El exfutbolista de la Selección Peruana tuvo una inesperada reacción que se volvió viral en redes sociales y que dejó en zozobra a más de uno de sus seguidores.

'Foquita' Farfán sufre tremendo susto en pleno programa

El popular '10 de la calle' junto a su amigo Roberto Guizasola viajaron hasta Argentina para realizar la entrevista a una reconocida figura del balompié peruano, Luis Advíncula, quien actualmente se encuentra jugando como lateral de Boca Juniors. Las grabaciones del nuevo episodio de 'Enfocados' iba todo en orden hasta que ocurrió un inesperado suceso que dejó sin palabra a los tres protagonistas en el set armado en el barrio La Boca.

Pues bien, como es de costumbre, la 'Foquita' Farfán realizaba una serie de preguntas a 'El Rayo' para saber más de su vida deportiva y recordar algunas de sus más divertidas anécdotas jugando en la 'Bicolor'. Sin embargo, durante la conversación un ruido captó la atención del hijo de Doña Charo: un aficionado gritó en la calle.

Pues bien, como se sabe el barrio La Boca está cerca al mítico estadio La Bombonera, donde los 'xeneizes' hacen de local en el fútbol argentino de Primera División, pese al ruido, las tres figuras del deporte peruano siguieron con su entrevista, pero un nuevo acto los dejó completamente desconcertados, en especial a la pareja de Xiomy Kanashiro.

¡Sin palabras! Jefferson Farfán casi sale corriendo

Farfán, quien lucía unos lentes oscuros y una gorra, estaba tranquilamente sentado conversando con sus tres amigos hasta que de pronto se escuchó un estallido. Al escuchar el fuerte ruido, el exjugador de Alianza Lima, sin pensarlo dos veces, se paró rápidamente y casi salió corriendo asustado, muchos de sus seguidores en redes sociales, alegaron que su reacción se debió a que pensó que se trataba de un disparo.

"Loco de mi**. Loco no jo**... estamos en pleno programa. Me ha hecho saltar...¡Salí más arrancado!", expresó Jefferson, visiblemente asustado. Seguidamente, trató de reír tímidamente junto a Luis Advíncula y Roberto Guizasola, pues nadie esperaba que eso ocurriera en vivo.

Reacción al video de Jefferson Farfán en 'Enfocados'

Como era de esperarse, la reacción de Farfán recibió los más insólitos comentarios en redes sociales como en X, donde algunos usuarios no dudaron en señalar: "Los gatos casi se suben al techo", "Ya me morí dijo Farfán", "Jajaja se asustaron los gatos", "Mamá Charo dame luzzzz", "Pensaron que estaba en Lima".

