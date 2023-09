Policías durmiendo en patrullero en SJL: "No son robots", indica exministro del Interior

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Dimitri Senmache, señaló que los policías captados durmiendo en un patrullero en San Juan de Lurigancho (SJL) en pleno estado de emergencia pueden haber estado trabajando largas jornadas, por lo que recordó que "estas personas no son robots".

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) indicó que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen doble horario y trabajan hasta 48 horas diarias.

"Podríamos decir: 'Que malos policías, están durmiendo en estado de emergencia', pero no sabemos si esos policías vienen trabajando más de 24 o 48 horas continuas. Hay policías que tienen doble horario. No trabajan 24 por 24, sino 48 por 48, se quedan dos días. Estas personas no son robots", declaró.

Asimismo, Senmache Artola aseguró que la institución policial tiene falencias y existen personas que hacen mal uso de sus recursos. Sin embargo, solicitó a la ciudadanía a apoyar a la PNP en la lucha contra la delincuencia.

Por otra parte, el exministro del Interior criticó que funcionaros de la Fiscalía de la Nación no acompañen a los efectivos policiales durante los operativos y aseguró que no deben esperar a la declaratoria del estado de emergencia.

"No esperemos que tengamos estados de emergencia para actuar ¿Qué le impide al Ministerio Público salir de la mano con la Policía a hacer operativos? Nada. No tiene que esperar a un estado de emergencia para salir", mencionó.

En esa misma línea, el invitado cuestionó que la medida no se haya realizado en todo Lima Metropolitana y manifestó que las autoridades tienen que tener una plan, caso contrario, no se podrá evaluar el resultado.

"Si no se tiene un plan o una estrategia, ese instrumento no sirve para nada. Pasan los 60 días y no se va a poder evaluar cual fue el resultado. Cuando uno tiene una política pública tiene un objetivo que se tiene que medir en logros (...) No entiendo porque no se declaró estado de emergencia en todo Lima", añadió.