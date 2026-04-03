Ayacucho construye el anda más grande del mundo por Semana Santa 2026: 15 toneladas y 400 personas

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fe movió montañas en el Perú. Esta Semana Santa 2026, los devotos de la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, construyen el anda más grande del mundo destinada a la procesión del Señor de Resurrección de este domingo 5 de abril.

Anda más grande del mundo culminará su armado este viernes

Desde la mítica Catedral de Ayacucho, este Viernes Santo, continúan las actividades en el marco de las festividades religiosas con el armado de esta estructura de 15 toneladas de peso y que será cargada por alrededor de 400 personas.

El montaje viene siendo construido desde el pasado Jueves Santo por la empresa Cera Wasi, de la cerería Hurtado. El taller ayacuchano de artesanía tiene a su cargo esta construcción desde hace más de 50 años, según indicó el propietario Víctor Hurtado.

"Este trabajo lo estamos elaborando desde ayer jueves. Entre hoy viernes y mañana sábado se debe terminar al 100%. El día domingo, la procesión sale a las 5 de la mañana, se seleccionan a las personas a partir de las 2 de la mañana", precisó Hurtado.

Según precisó, la estructura pesa, aproximadamente, 15 toneladas, con una longitud de 16 metros, una altura de 13 metros y un ancho de 4 metros.

Se estima que su armado concluya este mismo viernes a las 6 de la tarde, cuando, posteriormente, recibirá una misa y las 7 palabras de Jesús.

Este Domingo de Ramos, 5 de abril, los feligreses se reunirán a las 4 de la madrugada frente a la Catedral de Huamanga, en cuyo interior estará el anda del Cristo de la Resurección esperando. A partir de las 5 de la mañana, saldrán a procesión.

Posteriormente, se desarrollará una misa en plena Plaza Mayor, para luego hacer su recorrido alrededor de la misma y se detendrá en las cuatro esquinas, donde realizarán oraciones y los feligreses se reunirán para poder celebrar al Cristo resucitado.

Conoce las calles cerradas en el Centro Histórico hasta el domingo

Con motivo de las actividades religiosas por Semana Santa, la Municipalidad de Lima ordenó el cierre temporal de vías en el perímetro del Damero de Pizarro, una de las zonas con mayor afluencia de fieles y visitantes en estas fechas.

A fin de evitar contratiempos y percances que afecten a los conductores que transiten por la zona del Centro Histórico de Lima, la comuna municipal sugirió, como rutas alternas, el uso de las Avenidas Abancay, Emancipación y el jirón Amazonas.

En Ayacucho, los devotos de la ciudad de Huamanga construyen el anda considerada más grande del mundo esta Semana Santa 2026. La estructura pesa 15 toneladas y será cargada por alrededor de 400 personas.