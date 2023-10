¡Igualitas! Milena Warthon se disfraza de Tula Rodríguez por Halloween: "Dicen que me parezco"

La cantante peruana Milena Warthon sorprendió a todos sus seguidores al disfrazarse de la exvedette Tula Rodríguez por Halloween. Según la ganadora de la gaviota de plana en Viña del Mar, tiene un parecido a la actriz.

Hoy martes 31 de octubre se celebra la "Noche de Brujas" o más conocida como "Halloween", donde miles de personas buscan disfrazarse como sus personajes de películas, series y dibujos favoritos.

En nuestro país, casi todos los artistas de la farándula han ido publicando el avance de sus caracterizaciones. En esta ocasión, la ganadora de la gaviota de plata en el Festival Internacional de Viña del Mar, Milena Warthon, eligió a otra artista nacional para su disfraz.

Mediante su cuenta de TikTok, la intérprete de "Agua de Mar" comunicó que su original idea por la "Noche de Brujas" era caracterizar a la exconductora de 'En Boca de Todos' en su etapa de vedette.

"He visto que algunos de ustedes me han dicho que parezco un poquito a Tula Rodríguez, así que he decidido hacer unas fotos inspiradas en esta (muestra la imagen)", dijo inicialmente.