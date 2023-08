Isabel Acevedo muestra su nueva faceta como maquilladora en Estados Unidos: "Los sueños se hacen realidad"

Isabel Acevedo, también conocida como 'Chabelita', es una de las bailarinas más conocidas de nuestro país, y después de algunas polémicas amorosas en Perú, decidió mudarse a Estados Unidos, donde actualmente dejó la danza para dedicarse de forma exclusiva a ser maquilladora de novias.

Como se recuerda, hace algunos meses, la exbailarina sorprendió al revelar que se había casado con Rodney Rodríguez, quien tiene una empresa de electricidad en Estados Unidos; además, la pareja comentó que se habían casado por bienes separados.

Cabe resaltar que, la industria se la belleza no es nueva para la también modelo, ya que cuando vivía en Perú, se dedicaba a ese rubro y hasta logró abrir su propio salón de belleza, sin embargo, ahora que reside en Norteamérica, parece que Isabel se animó a seguir con lo que había empezado en nuestro país.

Tal como lo mostró en sus redes sociales hace unos días, Isabel Acevedo ha decidido ejercer el maquillaje y peinado a novias de forma profesional.

"Un sueño no se convierte en realidad por arte de magia. Se convierte en realidad con esfuerzo, determinación y trabajo duro", escribió Isabel Acevedo junto a la serie de fotografías que muestran su trabajo.

Rápidamente, los fans reaccionaron al nuevo oficio que desempeña Isabel y le dejaron una serie de comentarios donde la felicitan e incluso, una joven recordó cuando la exbailarina la atendió en su salón de belleza en Perú.

"Te felicito, tú has estudiado para poder tener tu propio negocio de belleza , no como otras que solo abren sus negocios pero no estudian la carrera de Cosmetología", "Isabel veo las fotos, y recuerdo el momento en cómo con serenidad llevaste a cabo una atención múltiple", se lee en los comentarios de la publicación.