Shakira defiende orgullosa sus canciones contra Gerard Piqué: "Soy una loba herida"

En una entrevista con la directora de Billboard, la cantante colombiana, Shakira aprovechó en dejar en claro que busca que la dejen tranquila con sus últimas canciones que tendrían indirectas para el exfutbolista y empresario español, Gerard Piqué, por su infidelidad con Clara Chía Martí.

Durante la Semana de la Música de los Premios Billboard de la Música Latina en Miami, la colombiana aprovechó en defender con gran orgullo los temas como "Monotonía", "Te Felicito", "El Jefe" y hasta la colaboración con Bizarrap, que han desatado gran popularidad, pero también polémica por sus peculiares letras contra su expareja.

A través de su entrevista con Leila Cobo, Shakira no dudó en aclarar que a pesar de las críticas constantes que ha recibido por algunos antifanes y recomendaciones dadas por sus propias amistades, familiares y equipo de producción, no tenía pensado cambiar el 'toque' que da a sus canciones que hablan de desamor, engaños y traiciones.

La popular 'Shaki' señaló que es "una loba herida" y que tiene todo el derecho de transmitir por medio de sus canciones todas sus emociones, sentimientos y pensamientos sin importar el qué dirán de los demás.

"Me decían: 'Cambia la letra, eso no puede salir'. Y yo contesté que no soy diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida. Me ha sorprendido poder hacer limonada con los limones más agrios", expresó Shakira, defendiendo que en la música, todos pueden expresarse como sienten porque es arte.