"León XIV vuelve a casa": documental mostrará la preparación del Perú ante la llegada del papa

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Arzobispado de Lima lanzará una de cinco capítulos titulada "León XIV vuelve a casa". Esta producción mostrará los preparativos nacionales para recibir al Papa León XIV quien llegará al país desde el 11 hasta el 16 de noviembre.

La institución religiosa confirmó que el estreno será este domingo 20 de septiembre a las siete de la noche a través de su canal de YouTube. El acceso será completamente gratuito para los usuarios y se determinó que cada domingo se emitirá un nuevo episodio.

Documental mostrará la "preparación pastoral"

Juan José Dioses, actual director de comunicaciones del arzobispado, señaló que este lanzamiento tiene por finalidad la de compartir las distintas voces de nuestro país frente a la llegada del papa.

"El propósito de estos programas es compartir las distintas voces de nuestro país y cómo se vienen preparando las ciudades que serán sedes de la visita papal: Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima", mencionó en una publicación del Arzobispado de Lima

Esta importante iniciativa también enfoca sus esfuerzos en exhibir la preparación pastoral desde el arduo trabajo liderado por obispos y sacerdotes locales y la de mostrar las distintas realidades del país.

"Este proyecto audiovisual nos ayudará a profundizar en todo el camino de preparación pastoral para la visita del Papa, considerando las diferentes realidades de nuestro Perú diverso", añadió Juan José Dioses.

Ilustración del papa con el pueblo

Primer capítulo: Chiclayo y su valor histórico

El primer episodio se dedicará exclusivamente a Chiclayo, lugar donde León XIV vivió y sirvió. Dioses precisó al respecto:

"Este primer episodio nos ayudará a conocer cómo se prepara la Iglesia de Chiclayo de cara al regreso a casa de Robert Prevost, compartiendo testimonios de quienes lo acompañaron de cerca cuando fue obispo", contó Dioses.

Este hecho de suma importancia constaría como la primera vez que un pontífice recorre Pucallpa y Chiclayo. En Cusco, la última llegada papal ocurrió en mil novecientos ochenta y cinco, cuando San Juan Pablo II llegó allí y coronó a la Virgen del Carmen de Paucartambo.

La serie "León XIV vuelve a casa" se estrenará el domingo 20 de septiembre a las siete de la noche. Los fieles podrán verla ingresando de manera gratuita al canal oficial de YouTube del Arzobispado de Lima y se emitirá un nuevo episodio cada domingo para todo el público en general.