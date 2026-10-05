¿Tienes un ARMY Bomb? Así puedes conectarlo al celular y sincronizarlo durante los conciertos de BTS en Perú

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si eres parte de ARMY y asistirás a los conciertos de BTS en Perú, hay un accesorio que puede acompañarte durante el espectáculo: el ARMY Bomb, el lightstick oficial del grupo surcoreano.

Para quienes cuentan con la versión más reciente, existe la posibilidad de conectarlo al celular y prepararlo para la experiencia interactiva de los shows programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

La versión actualmente disponible es el BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER.4, que incorpora iluminación LED, conexión inalámbrica y compatibilidad con una aplicación móvil. Estas funciones permiten que el dispositivo sea controlado durante el concierto y que las luces respondan de manera coordinada a determinados momentos del espectáculo.

¿Cómo conectar el ARMY Bomb al celular?

Antes de intentar vincularlo, es importante colocar tres pilas alcalinas AAA en el dispositivo y verificar que funcionen correctamente. Luego, se debe encender el lightstick y colocar el interruptor físico en la posición correspondiente al modo Bluetooth.

Una vez realizado este paso, la esfera del ARMY Bomb comenzará a parpadear en color azul. Esta señal indica que el dispositivo está preparado para buscar y conectarse con un teléfono.

El siguiente paso consiste en activar el Bluetooth del celular y abrir la aplicación oficial compatible con el lightstick. Desde la pantalla principal se debe seleccionar la versión exacta del dispositivo y acercar el ARMY Bomb al teléfono para completar el emparejamiento.

Cuando la conexión haya sido establecida, la aplicación permite acceder a diferentes opciones de funcionamiento. Entre ellas se encuentra el Concert Mode, diseñado específicamente para utilizar el lightstick durante los conciertos.

Si el accesorio cuenta con piezas superiores intercambiables, estas también deben instalarse correctamente. Para hacerlo, la ranura de la pieza debe alinearse verticalmente con el cabezal y luego girarse en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar un clic.

Army Bomb

¿Qué pasa durante el concierto?

Una de las principales funciones del ARMY Bomb aparece durante los espectáculos en vivo. Cuando el sistema de control del concierto está habilitado, los lightsticks pueden recibir indicaciones de manera inalámbrica y modificar automáticamente sus colores o patrones de iluminación.

Esto permite que miles de dispositivos en las tribunas funcionen de manera sincronizada, generando efectos visuales durante determinadas canciones o momentos de la presentación. Por ello, no será necesario cambiar manualmente los colores durante el espectáculo cuando el dispositivo esté correctamente configurado para el modo concierto.

Un punto importante para los asistentes es la compatibilidad. Según la información proporcionada, solo el BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER.4 podrá sincronizarse durante el concierto, por lo que las versiones anteriores no contarían con esta función de conexión para el espectáculo.

Sin embargo, quienes tengan ediciones anteriores todavía pueden utilizar el accesorio de manera manual. Mediante su botón físico es posible encender la iluminación LED y alternar entre patrones básicos, como luz fija y diferentes ritmos de parpadeo.

Si tienes un ARMY Bomb VER.4, lo recomendable es instalar previamente la aplicación oficial, comprobar las pilas, activar el Bluetooth y realizar el emparejamiento antes de llegar al concierto. Así podrás tener el dispositivo listo para disfrutar de la experiencia visual coordinada junto con el resto de ARMY durante los shows de BTS en Perú.