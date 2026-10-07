Jungkook, integrante de BTS, habría recorrido Chorrillos: foto revela una pista de su paso por el distrito

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de BTS al Perú no solo ha generado expectativa por sus presentaciones. Las actividades y fotografías que los integrantes han compartido durante su estadía también han permitido a los seguidores descubrir algunos detalles de su paso por Lima. Esta vez, una imagen publicada por Jungkook despertó especial interés entre ARMY al mostrar un rincón que podría ubicarse en Chorrillos.

En la tercera fotografía del post se observa un paisaje urbano acompañado de un letrero en el que se alcanza a leer el nombre de la "Asociación José Olaya Balandra Chorrillos". Aunque la imagen no muestra de manera directa al cantante frente al lugar, el cartel se convirtió en la principal pista para los seguidores que intentaron reconocer la zona retratada.

Una postal que queda para el recuerdo

El detalle pasó rápidamente de ser una imagen más del recorrido de Jungkook por Lima a convertirse en una pista sobre los lugares que el artista habría conocido durante su estadía. El letrero visible en la fotografía permite asociar la escena con Chorrillos.

Sin embargo, no se conocen oficialmente todos los lugares que los integrantes han visitado fuera de sus actividades relacionadas con los conciertos. De hecho, ARMY Perú pidió evitar la difusión de ubicaciones de los artistas para preservar su seguridad.

Publicación de la cuenta de Instagram de Jungkook

Las fotografías compartidas durante la visita también han mostrado que la experiencia peruana de los integrantes no se limita a los conciertos. V, por ejemplo, publicó imágenes de una comida en Lima en las que aparecen diversos platos de cebiche, camote y choclo. Posteriormente, escribió: "Comí ceviche y el camote estaba buenísimo".

Las imágenes corresponden a una visita a Punto Azul, donde también se observan platos de pulpo y diferentes postres, entre ellos crema volteada y torta de chocolate. El medio precisó que las fotografías no permiten determinar con absoluta certeza qué preparación consumió cada integrante.

La visita de BTS ha convertido así distintos espacios de Lima en escenarios inesperados de la esperada llegada del grupo. Mientras los integrantes conocen algunos sabores y paisajes de la capital, ARMY sigue atento a cada fotografía para encontrar nuevas pistas sobre sus recorridos.

Con los conciertos de BTS ya en marcha en Lima, cada imagen publicada por sus integrantes se convierte en parte del recuerdo de esta visita. En el caso de Jungkook, un sencillo letrero terminó despertando la atención sobre Chorrillos y alimentando la emoción de los seguidores que buscan reconocer los lugares que el cantante pudo conocer durante su paso por la capital.