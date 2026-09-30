Accidente vehicular en vía del Metropolitano en Independencia: patrullero de la PNP termina empotrado en poste

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente vehicular protagonizado por un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) generó preocupación en las vías exclusivas del Metropolitano, en el distrito de Independencia.

La unidad, perteneciente a la Comisaría del Rímac, terminó empotrada contra una de las estructuras de la estación luego de colisionar con otro vehículo que se desplazaba en dirección a la estación Naranjal.

De acuerdo con información recogida, el hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 a. m. La patrulla se dirigía hacia Independencia y trasladaba a personas detenidas que habían pasado por el sistema AFIS.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron involucrados en el accidente, mientras que la unidad policial permaneció en medio de las vías del sistema de transporte. Las circunstancias exactas del choque todavía deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Testigo asegura que patrullero no frenó antes del impacto

Un ciudadano que estuvo involucrado en el accidente cuestionó la velocidad a la que habría circulado el patrullero y afirmó que la colisión pudo tener consecuencias más graves.

"Si yo no frenó, los dos nos matamos ahí, imagínate, imagínate. Ese ni siquiera frenó, se ha pasado con todo", manifestó ante las cámaras de Exitosa.

Al ser consultado sobre si había escuchado la sirena de la unidad policial, el testigo sostuvo que no percibió ninguna advertencia. Además, señaló que varios vehículos permanecían detenidos debido al cierre de una vía cercana.

El ciudadano también relacionó la congestión vehicular con la instalación de un estrado por un cierre de campaña, situación que habría complicado el tránsito en la zona.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Un patrullero de la Policía Nacional del Perú terminó empotrado contra un poste tras protagonizar un accidente vehicular en una vía del Metropolitano, en Independencia. Las autoridades investigan las causas del hecho.



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Piden revisar cámaras para esclarecer accidente

El testigo insistió en que se revisen las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer responsabilidades.

"Yo lo veo así, pues yo freno. Ese pata ni siquiera frenó, se fue con todo. Vamos a pedir las cámaras, porque no es justo, porque la culpa no es de nosotros", declaró.

Asimismo, explicó que se encontraba junto a su familia cuando ocurrió el accidente. "Nos íbamos a recoger a mi hijo al colegio. Fuimos un rato a comprar unas cosas allá y damos una vuelta para cruzar, nada más", relató. Afortunadamente, se indicó que las personas involucradas se encontraban bien.

Las investigaciones correspondientes deberán establecer las causas del accidente, determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que el patrullero ingresó a las vías del Metropolitano. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en evidencia la importancia de esclarecer cualquier incidente que comprometa la seguridad de conductores y peatones.