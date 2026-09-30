Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK para consultar la dirección de tu local de votación

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Dónde te toca votar? La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brinda un link oficial para conocer a tiempo cuál será tu local de votación, precisando la dirección y número de mesa de sufragio en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Expectativa por Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre a nivel nacional. Ante la cercanía de la jornada electoral, las autoridades vienen desplegando todos sus esfuerzos para garantizar la transparencia en los comicios.

Incluso, se reportó que el Ministerio Público desplegará más de 6 mil fiscales en los 34 distritos del país para prevenir e investigar delitos electorales antes, durante y después de estas elecciones.

Asimismo, se informó que el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, sostuvo reuniones con el el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), César Briceño, y con el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, para coordinar acciones destinadas a garantizar la seguridad durante la jornada electoral del 4 de octubre.

¿Cuál es la dirección de tu local de votación? LINK de consulta

En medio de la expectativa por las ERM 2026, una de las principales consultas de los ciudadanos es conocer dónde les corresponde votar el 4 de octubre, cuál es la dirección del local de votación y qué mesa de sufragio tienen asignada.

Por ello, la ONPE dispone de una plataforma oficial para que los electores puedan consultar esa información. Para poder acceder a ella solo debes hacer clic al siguiente LINK o digitar https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio, para seguidamente realizar los siguientes pasos:

Al ingresar a la página, deberás digitar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Clic en consultar: el sistema te indicará el local de votación asignado, así como un mapa con el detalle exacto de la dirección de dicho centro para que no tengas contratiempos al momento de acudir a las ERM 2026. También podrás ver si fuiste elegido o no como miembro de mesa. En la misma página también podrás observar el número de tu mesa de sufragio, el pabellón y el aula donde deberás votar. Para no perderte, puedes hacer clic en el apartado donde dice "Descargar croquis".

Página de la ONPE para saber la dirección de tu local de votación y si eres miembro de mesa en las ERM 2026.

ERM 2026: ¿a qué hora abren y cierran los locales de votación?

La ONPE estableció el horario de votación y recordó que la inasistencia puede generar multas según la condición socioeconómica del distrito.

De acuerdo al organismo electoral, los electores podrán acudir a votar el 4 de octubre desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Ten en cuenta que, si pasada las 5:00 p. m. te encuentras dentro del local, podrás emitir tu voto.

Así que antes de acudir a votar en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre del 2026, se aconseja a los electores consultar la información oficial disponible en la plataforma de la ONPE y confirmar la dirección del local de votación que les haya sido asignado.