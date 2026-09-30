Midagri ofrece SEGURO de hasta S/ 1000 por hectárea: ¿quiénes pueden acceder y qué cubre?

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que está a disposición el Seguro Agrícola Catastrófico de hasta S/1000 por hectárea. Conoce quiénes pueden acceder al beneficio económico y qué cubre.

¿Quiénes pueden acceder al seguro de Midagri?

De acuerdo a Midagri, el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) es gratuito y financiado al 100 % con recursos del Estado, a través del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario - FOGASA. El objetivo de este beneficio económico es disminuir la vulnerabilidad a la que están expuestos los cultivos de los pequeños agricultores de escasos recursos, priorizando los de la agricultura familiar de subsistencia.

La institución precisa que el beneficio contempla una indemnización de hasta S/ 1000 por hectárea y que no se trata de un bono, sino de un seguro que se activa debido a la "presencia de lluvias, heladas, granizos y otros eventos climáticos que afectan a los productores".

La cobertura del SAC busca ayudar a los agricultores afectados a recuperar parte de su capacidad productiva después de que sus cultivos sufran daños como consecuencia de esos eventos naturales.

Indemnización de S/ 1000 por hectárea a los productores que perdieron sus cultivos.

¿Qué cubre el Seguro Agrícola Catastrófico?

Según lo reflejado en la página oficial del Estado, el seguro del Midagri cubre un total de 18 siniestros a los que pueden verse expuestos los cultivos de los agricultores. Entre los riesgos mencionados se encuentran:

Lluvia excesiva o extemporánea. Nieve. Sequía. Huaico. Granizo. Helada. Incendio. Inundación. Plagas y depredadores. Sequías para cultivos de riego. Sismo. Taponamiento o no nacencia. Viento fuerte. Altas temperaturas. Deslizamiento. Enfermedades. Erupción volcánica. Falta de piso para cosechar.

SAC del Midagri: qué ofrece y cómo acceder.

¿Cómo solicitar el seguro de hasta S/ 1000 por hectárea?

En caso de que un cultivo resulte afectado, el productor debe reportar inmediatamente el siniestro a la agencia agraria más cercana, ya sea de manera presencial o mediante una llamada telefónica.

Luego, la agencia registra el caso y coordina con la compañía aseguradora correspondiente para realizar una evaluación en campo. Un evaluador verifica, dentro de los 15 días hábiles siguientes, los daños registrados en la parcela y determina si corresponde la indemnización.

Si el acta de ajuste indica pérdida catastrófica, la empresa coordina con la DRA el levantamiento de padrones, dentro de los 30 días siguientes a la fecha indicada en el acta. Finalmente, la empresa pagará al agricultor S/ 1000 por cada hectárea asegurada del cultivo asegurado, a través de apertura de cuentas de ahorro, dentro de los 30 días siguientes.

De esta manera, el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) del Midagri constituye un mecanismo de respaldo para pequeños agricultores frente a pérdidas ocasionadas por fenómenos que pueden afectar la producción agrícola en diferentes regiones del Perú. El monto va hasta los S/ 1000.