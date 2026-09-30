Yahaira Plasencia revela el motivo de su conciliación con Magaly Medina: "Para no tener el..."

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia y Magaly Medina sorprendieron al ponerle punto final al conflicto legal que mantuvieron durante un tiempo. Ahora, la cantante decidió revelar detalles de cómo se dio el acercamiento y qué pasó detrás de esta conciliación.

Yahaira Plasencia explica conciliación con Magaly

Durante su participación en el programa Sin + que decir, Yahaira Plasencia habló por primera vez con mayor detalle sobre el proceso que terminó en su conciliación con Magaly Medina.

La cantante de salsa reconoció que las declaraciones de la conductora sí llegaron a afectarla en su momento, tanto a ella como a su familia.

Sin embargo, explicó que todo lo ocurrido durante este año hizo que empezara a mirar aquella disputa desde otra perspectiva.

Para la salsera, continuar enfrascada en un proceso legal ya no tenía sentido frente a las prioridades que ahora considera realmente importantes.

"Creo que era algo que no tenía sentido. De hecho, sí, cuando pasó en algún momento todo lo que dijo, sí me afectó a mí, a mi familia. Pero ya con todo lo que ha pasado en este año con mi mamá, ves la vida desde otra perspectiva", explicó.

Yahaira aseguró que actualmente prefiere dedicar su tiempo a su madre, su familia y su trabajo antes que continuar invirtiendo energía en un enfrentamiento que terminó convirtiéndose en un desgaste.

"Digo: 'Yo no tengo tiempo para eso, sino tengo tiempo para mi energía para mi madre, mi familia, para mi trabajo, para hacer las cosas bien'", manifestó.

Luis Fernando buscó reconciliar a Yahaira y Magaly

Pero, ¿cómo empezó todo? Yahaira reveló que el primer paso no lo dio directamente ella, sino Luis Fernando, quien decidió escribirle a Magaly Medina para plantearle la posibilidad de que ambas conversaran.

Según contó la cantante, su pareja buscó que la conductora conociera una faceta distinta de Yahaira y que, a partir de ese encuentro, pudieran dejar atrás las diferencias.

"Luis Fernando le escribió a Magaly. 'Sabes qué, tú tienes que conocer a Yahaira, Yahaira es una chica buena onda, muy buena hija, ella no se mete con nadie. Yo creo que ustedes dos damas empoderadas pueden conversar y llegar a un diálogo y llegar a una conciliación'", contó.

La propuesta habría sido bien recibida por Magaly, quien respondió facilitando un contacto para coordinar la reunión.

"Hola Luis Fernando, perfecto, mira te voy a pasar el número de tal persona para poder reunirnos y todo", habría respondido la conductora, de acuerdo con el relato de Yahaira.

El encuentro finalmente ocurrió en las instalaciones de ATV, antes de que comenzara uno de los programas de Magaly. Ambas llegaron acompañadas por integrantes de sus respectivos equipos y conversaron sobre lo ocurrido.

"Nos hemos reunido las dos en ATV, antes de empezar su programa. Ella con su productor, yo fui también, conversamos bastante y llegamos a un acuerdo bien chévere", relató.

Así, Yahaira Plasencia explicó que su conciliación con Magaly Medina estuvo motivada por un cambio de prioridades, las experiencias familiares que atravesó y su deseo de dejar atrás el conflicto legal.