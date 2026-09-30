Señor de los Milagros 2026: Lima desplegará 1000 agentes durante procesiones del mes morado

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima presentó el plan de seguridad que implementará durante las actividades del Señor de los Milagros 2026, con un despliegue de 1000 agentes municipales para acompañar las procesiones que se desarrollarán durante el denominado mes morado.

El operativo contempla la participación de serenos, fiscalizadores, personal de la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) y trabajadores especializados en gestión del riesgo de desastres.

Las autoridades municipales también anunciaron medidas para controlar el aforo, facilitar las rutas de evacuación y brindar atención a los asistentes que puedan requerir ayuda durante los recorridos.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el Cercado de Lima podría recibir entre 100 mil y 150 mil personas durante una jornada, por lo que se reforzará la vigilancia en los puntos de mayor concentración.

Hasta 150 mil personas llegarían al Cercado

Casaretto, representante de la gestión del riesgo de desastres de la Municipalidad de Lima, explicó que se han establecido medidas específicas para controlar el aforo y garantizar las rutas de evacuación durante el recorrido.

"Vamos a tener un recorrido muy muy calculado para el tema del riesgo de desastres, vamos a contar con personal de la gerencia para poder controlar sobre todo el aforo que tiene la iglesia, el recorrido y las rutas de evacuación que se han establecido para todo el desplazamiento que va a haber", señaló.

Asimismo, detalló que el recorrido contempla la salida de la iglesia Las Nazarenas hacia la avenida Tacna, para luego continuar por Emancipación y jirón Chancay hasta Conde Superunda. Posteriormente, la ruta retorna hacia la avenida Tacna y continúa hasta Huancavelica.

Según precisó, el ingreso a la iglesia se desarrollará aproximadamente entre la 1 de la tarde y las 7:30 u 8 de la noche.

"En el tema de los peregrinos no hay cantidad de personas, normalmente un estimado que llega a ese día es entre 100 a 150 mil personas durante todo el día", indicó sobre la cantidad de asistentes.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Municipalidad de Lima anunció el plan de seguridad para las actividades del Señor de los Milagros 2026 y confirmó el despliegue de 1000 agentes durante las procesiones que se realicen en el mes morado.



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Habrá carpa para personas extraviadas

María Lafalla, funcionaria de la Municipalidad de Lima, informó que el operativo contará con mil efectivos destinados a atender las necesidades de los ciudadanos durante las actividades del mes morado.

"Efectivamente tenemos mil efectivos que van a estar a disposición de la ciudadanía, entre serenos, fiscalizadores, personal de GMU, personal de riesgos de desastres", manifestó.

La funcionaria también anunció la instalación de una carpa azul para recibir a personas extraviadas, especialmente niños y adultos mayores. Además, recomendó colocarles un brazalete con un número telefónico para facilitar su ubicación en caso de separación.

En cuanto al tránsito, Miguel Pucca Leguía, subgerente de Gestión y Fiscalización, informó que se contemplan rutas alternativas para los vehículos. De norte a sur, el desvío comprende Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola; mientras que el recorrido en sentido contrario seguirá la ruta inversa.

El plan municipal busca reforzar la seguridad durante las procesiones del Señor de los Milagros 2026 mediante un amplio despliegue de personal, control de aforo, rutas de evacuación, atención a personas extraviadas y medidas para ordenar el tránsito en las zonas de mayor concentración.