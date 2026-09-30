BTS en Lima: Indecopi ordena retirar dos páginas que ofrecían entradas y advierte multas de hasta 125 UIT

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de BTS a Lima ha generado una alta demanda entre sus seguidores, pero también oportunidades para quienes buscan revender entradas a precios elevados. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tomó medidas contra dos páginas web que promocionaban boletos para los conciertos de la agrupación surcoreana.

El caso cobra especial relevancia debido a que algunos revendedores vienen ofreciendo entradas a precios que superan ampliamente el valor original. Se han detectado ofertas que alcanzan incrementos superiores al 300 % respecto del precio de venta inicial.

Indecopi interviene páginas de reventa

La medida busca evitar que los fanáticos de BTS sean inducidos a realizar pagos bajo la impresión de que están adquiriendo sus entradas mediante un canal autorizado. Si el administrador de ambas páginas incumple con esta medida, el Indecopi puede sancionar con multas coercitivas de hasta 125 UIT , de acuerdo con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

En ese sentido, a través de dos medidas cautelares, ordenó la eliminación inmediata de dos páginas web: entradasbts.com/peru/ y ravehublatam.com, que promocionan entradas para los conciertos de la banda BTS en Perú, debido a que pueden ser confundidas por los consumidores con canales oficiales de venta. Las medidas fueron dictadas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD).

Durante las investigaciones, que incluyeron la verificación de dichas páginas web y la autorización para la venta de entradas, el administrador señaló que no era el vendedor oficial, que no contaba con autorización del patrocinador ni de los organizadores y que brindaba un servicio de intermediación.

La entidad también ha insistido en que cualquier operación relacionada con los boletos debe realizarse mediante los mecanismos oficiales establecidos para el evento. En ese sentido, los seguidores deben desconfiar de páginas o perfiles que utilicen nombres, imágenes o diseños que puedan hacerlos parecer vinculados con los organizadores.

¿Cómo transferir una entrada de forma segura?

Para los boletos adquiridos originalmente mediante Ticketmaster, el sistema oficial contempla la transferencia a través de Quentro. Cada entrada puede transferirse una sola vez, según las condiciones comunicadas para los conciertos de BTS en Lima.

Una vez que la entrada ha sido asociada a la cuenta correspondiente. El usuario debe seleccionar el boleto, elegir la opción de transferencia y verificar los datos del destinatario antes de confirmar la operación.

Por ello, los fans deben tener especial cuidado con vendedores que soliciten depósitos bancarios, transferencias directas o pagos por adelantado sin utilizar los mecanismos habilitados oficialmente. Una captura de pantalla, una supuesta confirmación de compra o una publicación en redes sociales no garantiza por sí sola que el boleto sea válido.

La intervención de Indecopi busca reducir los riesgos para los seguidores de BTS frente a páginas que promocionan entradas de reventa y pueden generar confusión sobre su carácter oficial. Ante la proximidad de los conciertos, verificar el canal de venta y las condiciones de transferencia resulta fundamental antes de entregar cualquier dinero.