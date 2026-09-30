Detonan aparato explosivo en puerta de vivienda en Los Olivos: propietario denuncia que le exigen 50 mil dólares

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un explosivo fue detonado en la puerta de una vivienda, a pocos metros de una caseta de seguridad, en Los Olivos. El propietario denunció ser víctima de extorsiones y aseguró que una mujer le exige 50 mil dólares a cambio de dejarlo tranquilo.

Sujetos detonan aparato explosivo en fachada de domicilio en Los Olivos

El ataque se registró durante la madrugada de este miércoles, 30 de septiembre, en la cuadra 32 de la avenida Universitaria en el citado distrito limeño. Sujetos detonaron el artefacto explosivo, sin importar que cerca había una caseta de seguridad y generaron daños en la puerta del domicilio.

Inclusive producto del atentado retazos de concreto y de plástico que cayeron hasta el suelo de algunas partes de las paredes del inmueble. Esta situación generó alarma en el dueño y a su vez en los vecinos.

Nuestro medio conversó con el propietario del hogar quien señaló que viene siendo amenazado desde hace semanas y afirmó que una fémina sería la que está detrás de estos actos intimidatorios.

Amenazas de una mujer que buscaría apropiarse de la casa

De acuerdo a la versión de la víctima, el conflicto se habría iniciado porque la mujer estaría buscando apoderarse de su casa. Ello durante hace un tiempo atrás cuando él se encontraba de viaje. Agregó que debido al temor de que atenten contra su persona no vive allí sino que se ha trasladado a otro lugar.

"Yo ya he recibido extorsiones. Debido a que me están extorsionando me he hospedado en otro lado. (¿La extorsión de quién viene?) de la señora Jeny Ramos Patricio. Los mensajes que me mandan son: "No estés de fresco, te voy a volar la cabeza". Y sobre todo que amenaza a mi familia también", manifestó.

Estas mensajes amenazantes llegan al dueño de la vivienda a través de mensajes. Vale mencionar que hasta el lugar de los hechos se apersonaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP)

Noticia en desarrollo...