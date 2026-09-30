¿Tu celular te espía? Estas señales podrían revelar que alguien accedió a tu cámara sin permiso

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cámara del celular se ha convertido en una herramienta indispensable para comunicarnos, trabajar y registrar momentos cotidianos. Sin embargo, detrás de esta funcionalidad también existe un riesgo para la privacidad: el acceso no autorizado mediante programas maliciosos.

ESET Latinoamérica advirtió que herramientas como el spyware pueden permitir a los ciberdelincuentes espiar a sus víctimas e incluso visualizar la pantalla de sus dispositivos.

Aunque algunas intrusiones pueden pasar desapercibidas, existen comportamientos que podrían alertar sobre la presencia de un software espía. Identificarlos a tiempo permite tomar medidas para proteger la información personal y evitar que terceros accedan a imágenes, videos u otros datos almacenados en el teléfono.

¿Cómo saber si alguien está utilizando tu cámara?

Uno de los principales indicadores es que la cámara se active sin que el usuario haya abierto una aplicación que necesite utilizarla. También podría ocurrir que el dispositivo impida acceder a esta función porque otro programa la está utilizando. ESET advierte que ciertos tipos de spyware incluso pueden ocultar el punto verde que indica que la cámara está en uso.

Otra señal de alerta es encontrar fotografías o videos en la galería que no se recuerde haber capturado. A esto se suman el agotamiento acelerado de la batería y el sobrecalentamiento del equipo, incluso cuando permanece sin uso.

El consumo inusual de datos móviles también merece atención. Si un programa malicioso captura imágenes o información, podría transmitirlas a través de internet, incrementando el tráfico de datos.

Asimismo, un teléfono que comienza a funcionar lentamente, cierra aplicaciones inesperadamente, se reinicia sin explicación o enciende su pantalla por sí solo podría presentar comportamientos asociados a una intrusión. La aparición de aplicaciones desconocidas también debe revisarse, pues algunos programas espía se presentan como herramientas legítimas.

¿Tu celular te espía?

¿Qué hacer para evitar que espíen tu celular?

Para reducir estos riesgos, ESET recomienda revisar periódicamente los permisos concedidos a las aplicaciones y retirar el acceso a la cámara o al micrófono cuando no exista una justificación para utilizarlos.

También aconseja mantener actualizado el sistema operativo, descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play y App Store, y evitar realizar procedimientos como el jailbreak o root, que pueden deshabilitar mecanismos de seguridad.

La protección debe complementarse con un PIN seguro, autenticación biométrica y contraseñas únicas para las cuentas. Además, se recomienda utilizar una solución de seguridad confiable, desconfiar de enlaces sospechosos y tener precaución al conectarse a redes Wi-Fi públicas. Como medida adicional, se puede cubrir físicamente la cámara cuando no se utiliza.

Si existe sospecha de espionaje, se debe ejecutar un análisis antimalware, desinstalar aplicaciones sospechosas, revocar permisos innecesarios y actualizar el equipo. Si los problemas persisten, podría ser necesario restablecerlo de fábrica o restaurarlo desde una copia de seguridad.

Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, señaló que las amenazas pueden tener distintos orígenes, desde ciberdelincuentes que buscan comercializar información hasta personas que intentan acceder a imágenes privadas.

En ese contexto, la protección de la privacidad digital no depende únicamente de detectar una amenaza, sino también de adoptar hábitos preventivos y revisar constantemente la seguridad del dispositivo.