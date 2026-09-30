Actriz y comediante confirma que tiene cáncer y comparte un mensaje de esperanza: "Voy a salir bien"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida actriz y comediante mexicana anunció, a través de sus redes sociales, que tras 11 años, nuevamente fue diagnosticada con cáncer de mama.¿De quién se trata?

Comediante revela que el cáncer regresó a su vida tras 11 años

Hace solo dos días se daba a conocer la irremediable pérdida de la actriz mexicana Concepción Márquez a los 82 años de edad. La noticia dejó un dolor entre los seguidores de la artista y de quienes son fan de las telenovelas de Televisa; sin embargo, en medio de esa situación, se dio a conocer que otra querida artista atraviesa un complicado momento.

La comediante Bettyna Salazar, mejor conocida por su personaje de 'Olga Sana', dio a conocer que nuevamente se enfrenta al cáncer. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la también actriz explicó que el resultado se conoció después de una biopsia.

De acuerdo a su testimonio, la noticia fue dada a conocer luego de que los médicos detectaran una pequeña alteración en su seno izquierdo. Ante esta situación, Salazar se sometió a diversos estudios para determinar el origen de la lesión. Finalmente, los estudios confirmaron nuevamente la presencia del cáncer de mama, luego de 11 años.

Bettyna Salazar confirma diagnóstico con emotivo mensaje

La intérprete de "Olga Sana" explicó que, pese a recibir nuevamente un diagnóstico de cáncer, existe un aspecto que le genera tranquilidad: la enfermedad fue detectada oportunamente.

En el mensaje dirigido a sus seguidores, la actriz señaló que se encuentra con ánimo para afrontar esta nueva etapa y aseguró: "estamos a tiempo". También informó que deberá someterse nuevamente a una mastectomía como parte del tratamiento indicado por sus médicos.

"Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo. Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan", expresó la también presentadora de ¡Cuéntamelo Ya!

¿Quién es Bettyna Salazar? Trayectoria de la actriz mexicana

Bettyna Salazar es una famosa actriz y comediante mexicana, originaria de Veracruz, de 56 años de edad que ha debutado en diversos proyectos televisivos a lo largo de su carrera.

Se vinculó a Televisa desde 2006 y creó a 'Olga Sana', su personaje cómico y popular con el que ha estructurado múltiples sketches y ha participado en programas altamente reconocidos como 'Sabadazo', 'TV de noche', '¡Cuéntamelo ya!, 'Por siempre mi amor' y 'Sueño de amor'.

Hace 11 años fue detectada con cáncer de mama y desde ese momento ha promovido la autoexploración para la prevención de esta enfermedad en las mujeres.

El nuevo diagnóstico de cáncer de mama representa un nuevo desafío para la comediante mexicana Bettyna Salazar, quien afrontará esta etapa acompañada por sus médicos y seres queridos. La actriz ha decidido compartir su experiencia con optimismo y confianza