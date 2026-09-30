Gobierno evalúa acciones contra la delincuencia en reunión entre Luis Galarreta y comandante general de la PNP

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo una reunión con el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Fredy López Mendoza, para evaluar las acciones que se vienen ejecutando y las medidas previstas para fortalecer la seguridad ciudadana.

Reunión para tomar medidas frente a la inseguridad ciudadana

De acuerdo con información difundida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el encuentro se revisaron las estrategias orientadas a combatir la criminalidad y garantizar la tranquilidad de las familias peruanas.

La PCM señaló que el Gobierno mantiene su respaldo a la Policía Nacional y busca fortalecer su capacidad operativa para enfrentar a quienes ponen en riesgo el orden y la seguridad en el país.

Gobierno prioriza lucha contra la delincuencia

A través de sus redes sociales, la PCM difundió el mensaje: "Con o sin facultades, el Gobierno actúa contra la delincuencia", en referencia al debate parlamentario sobre el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo.

El mensaje fue acompañado por imágenes de la reunión entre Galarreta y López Mendoza, en las que ambos funcionarios aparecen junto a las banderas del Perú y de la PCM.

La seguridad ciudadana constituye uno de los principales ejes planteados por la actual gestión. Durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Galarreta señaló que reducir la problemática es una de las prioridades del Gobierno.

Asimismo, el jefe de la PCM indicó que se busca fortalecer las capacidades operativas del Sistema de Inteligencia Nacional para anticiparse al crimen e identificar estructuras delictivas. También mencionó la construcción de penales de alta seguridad para internos considerados de mayor peligrosidad.

🇵🇪 #PCMInforma | Con o sin facultades, el Gobierno actúa contra la delincuencia.



El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo una reunión con el comandante general de la @Policia_Peruana, teniente general Fredy López Mendoza, para evaluar las acciones en... pic.twitter.com/lGpuAPsKx7 — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 30, 2026

Reunión ocurre en medio de debate por facultades

El encuentro entre Galarreta y el comandante general de la PNP ocurre mientras el Congreso evalúa el pedido de facultades legislativas. La solicitud ha generado distintas posiciones entre las bancadas respecto a las materias y alcances que debería tener una eventual delegación.

Ante ello, el Congreso también ha convocado anteriormente al presidente del Consejo de Ministros y a los titulares de Interior y Defensa para que informen sobre las acciones y estrategias implementadas frente al avance de la criminalidad.

Finalmente, con esta reunión, el Ejecutivo en representación del premier Luis Galarreta continúa coordinando con el comandante general de la PNP para tomar medidas destinadas a reforzar la seguridad ciudadana, mientras el Parlamento mantiene en evaluación las facultades solicitadas por el Gobierno.