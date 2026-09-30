SUTEP anuncia paro nacional para el 29 de octubre y exige mayor presupuesto para educación: "Que Minedu y MEF reflexionen"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) realizará un paro nacional el próximo 29 de octubre, según confirmó su secretario general, Lucio Castro, en diálogo con Exitosa. La medida busca exigir mayores recursos para el sector Educación y que el Gobierno atienda las demandas.

Paro nacional se dará el próximo 29 de octubre

Castro explicó que la jornada de protesta que se llevará a cabo el 29 de octubre, tiene como principal objetivo que el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconsideren sus posiciones respecto a las necesidades del sector.

"El 29 de octubre, el acuerdo nacional del Sutep y la voluntad del magisterio peruano es desarrollar un paro nacional que tiene como objetivo que el Ministerio de Educación reflexione fundamentalmente, el Ministerio de Economía, que ha tenido un comportamiento prepotente y ajeno a los intereses de los trabajadores", declaró.

SUTEP exige presupuesto para educación

Asimismo, señaló que uno de los principales pedidos del gremio es que se garantice un presupuesto adecuado para atender las necesidades de los trabajadores del sector y cumplir con los compromisos relacionados con las pensiones de jubilados y cesantes.

Incluso, pidió que el Congreso de la República considere las demandas del sector Educación durante el proceso de aprobación del Presupuesto General de la República para 2027.

"Lo que pedimos nosotros, los maestros, el Sutep, es que se cumpla la Constitución, que haya presupuesto para la educación", sostuvo Castro.

Entre las principales preocupaciones mencionadas por el dirigente se encuentra la situación de la infraestructura educativa. Según indicó, el gremio ha insistido en la necesidad de que el Estado destine los recursos suficientes para atender las deficiencias que presentan los colegios a nivel nacional.

"Un problema central es infraestructura y ya nos hemos cansado de repetir las cifras y no vemos de parte del Estado, de parte de los gobiernos, atención y destino de presupuesto idóneo para enfrentar este tema", manifestó.

También cuestionan alimentación y anemia

Castro también se refirió a la alimentación de los escolares y a la lucha contra la anemia y la desnutrición. En ese sentido, sostuvo que se requieren acciones concretas y recursos para cumplir con los compromisos anunciados por el Gobierno.

"La presidenta de la República en campaña decía: 'Voy a enfrentar la anemia y la desnutrición', pero señales, gestos y presupuesto. Es necesario", afirmó.

Finalmente, con el anuncio del paro nacional, el SUTEP espera que las autoridades atiendan sus demandas antes de la jornada prevista para el 29 de octubre.