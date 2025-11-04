Accidente en La Victoria: Dos mujeres fueron atropelladas por auto fuera de control

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el accidente de tránsito registrado en la avenida Manco Cápac, donde dos mujeres resultaron heridas al ser atropelladas, vecinos de La Victoria exigieron a sus autoridades mayor control en dicha zona.

Dos mujeres atropelladas

Alrededor de las 17:20 horas, a la altura de la cuadra 9 de la avenida Manco Cápac, el conductor del vehículo de placa T2L-291 habría perdido el control impactando en contra de dos féminas que transitaban por la vía.

Según la información recogida por Exitosa, la camioneta se entraba transitando en dirección a la avenida Abancay, más perdió el control una vez que se encontró en el cruce con la avenida Isabel la Católica. Previo a atropellar a ambas mujeres habría impactado contra un camión de carga pesada de pequeñas proporciones.

Las agraviadas tendrían 40 y 70 años de edad, aproximadamente, quienes tras el atropello fueron trasladadas hacia la Clínica Internacional. Según información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, las personas atropelladas se encontraban recibiendo atención médica más presentarían fracturas.

El vehículo terminó en el carril contrario y a su paso destruyó y derribó parte de la señalización de tránsito y ornato de la vía mencionada. Al menos tres árboles resultaron derribados y la pista con dirección a la avenida Paseo de la República tuvo que ser cerrada.

La calle permaneció cerrada durante el trabajo del retiro del vehículo dadas las coordinaciones de la policía de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP):

El responsable del accidente de tránsito fue trasladado hacia la Comisaría de La Victoria para iniciar las diligencias y reconocer si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol o identificar la causa del incidente.

Accidentes de tránsito continúan

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Carlos Villegas, informó que desde enero hasta junio de 2025 se registraron más de 1 950 muertes por accidentes de tránsito, según su reporte hasta agosto del presente año.

La cifra recoge los accidentes de tránsito a nivel de Lima y provincias, evidenciando una problemática constante y sin aparente solución. Los accidentes de tránsito se posicionan como una de las mayores causa de fallecimiento en el Perú, incluso a mayor proporción que los decesos por extorsión y sicariato. Por ello, se requiere una inspección verídica de todos los tipos de automóviles.

