Corte de agua este miércoles, 5 de noviembre: Verifica AQUÍ si tu distrito se verá afectado

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que el miércoles, 5 de noviembre, tiene corte programado del recurso hídrico en Lima Metropolitana. Conoce en esta nota si tu distrito se verá afectado.

¿En qué distritos habrá corte de agua?

La empresa estatal de Sedapal reveló, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que la medida surge con motivos de realizar una serie de trabajos de mantenimiento en las redes, limpieza en los reservorios y otras acciones a fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable.

En ese marco, exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso, como almacenar agua potable en recipientes antes del horario establecido para la interrupción del servicio. Asimismo, aconseja que en caso de que el agua no vuelva a los hogares según lo previsto, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

A continuación te revelamos cuáles serán los distritos donde se programó el corte temporal del servicio de agua potable en Lima Metropolitana ¡atento!

Interrupción del servicio en Santiago de Surco

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Villa Libertad de Monterrico, Asoc. Pro Vivienda Villa Libertad de Monterrico.

Urb. Villa Libertad de Monterrico, Asoc. Pro Vivienda Villa Libertad de Monterrico. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 297.

Corte de agua en San Juan de Miraflores

Áreas afectadas: Urb. San Juan Zona "C", Coop. Fortaleza I, Urb. Valle Sharon, Coop. de Viv. San Miguel de Apuri, A.H. Los Portales de San Juan, A.H. Tradiciones Ricardo Palma, Coop. Uranmarca. Coop. Vista al Mar, Asoc. Villa Mercedes, A.H. República Federal Alemana, A.H. 13 de Octubre, A.H. Felipe Alva y Alva, A.H. Trébol Azul, A.H. Héroes de San Juan, A.H. Cedros del Sur.

Urb. San Juan Zona "C", Coop. Fortaleza I, Urb. Valle Sharon, Coop. de Viv. San Miguel de Apuri, A.H. Los Portales de San Juan, A.H. Tradiciones Ricardo Palma, Coop. Uranmarca. Coop. Vista al Mar, Asoc. Villa Mercedes, A.H. República Federal Alemana, A.H. 13 de Octubre, A.H. Felipe Alva y Alva, A.H. Trébol Azul, A.H. Héroes de San Juan, A.H. Cedros del Sur. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 306.

En Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Áreas afectadas: Reservorio Puyusca (R-01) -A.H. Puyusca, Av. Las Cucardas S/N, A.H. Nvo. Progreso II etapa, A.H. Nvo. Progreso, P.J. Nueva Esperanza, P.J. Sr. de Luren, Asoc. Nvo. Amanecer de Tablada de Lurín, A.H. 1 de Mayo, A.H. Daniel Hokoma, P.I. Biohuerto Sta. Teresita, Asoc. Pos. Viv. y Talleres.

Reservorio Puyusca -A.H. Puyusca, Av. Las Cucardas S/N, A.H. Nvo. Progreso II etapa, A.H. Nvo. Progreso, P.J. Nueva Esperanza, P.J. Sr. de Luren, Asoc. Nvo. Amanecer de Tablada de Lurín, A.H. 1 de Mayo, A.H. Daniel Hokoma, P.I. Biohuerto Sta. Teresita, Asoc. Pos. Viv. y Talleres. Motivo: Trabajos de empalme de la línea de impulsión y la línea de aducción del reservorio provisional RP-01.

Trabajos de empalme de la línea de impulsión y la línea de aducción del reservorio provisional RP-01. Sector 313.

También habrá corte en reservorio Conchitas (R-02): P.I. Villa Santa Rosa, A.H. Santa Rosa-Conchitas, A.H. Ciudad de Gosen, A.H. Puyusca, A.H. Villa Indoamérica, A.H. Juan Pablo II - Tablada de Lurín, P.I. Señor de Luren, A.H. Por la Unión, A.H. Grace Kelly de Mónaco. Por último, en cuadrante Av. Pachacútec, Av. Atahualpa, Jirón Italia, Zona Intangible, Calle 2.

En Independencia y Miraflores

Respecto a Independencia, el corte será desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en sector 333: A.H. Los Conquistadores, P.J. El Progreso, A.H. Comité 125 II Ampliación, A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de Independencia, U. Pop. Independencia, P.J. Independencia.

Mientras que en Miraflores, por cambio de grifo contra incendio, la interrupción será desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en: Urb. San Antonio. Cuadrante: Av. Alfredo Benavides, Av. República de Panamá, Av. 28 de Julio, Av. Paseo de la República.

Es así como al menos cinco distritos se verán afectados por el corte temporal de agua potable, según el último reporte de la empresa estatal de Sedapal en sus redes sociales.