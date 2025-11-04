Candidato presidencial en Chile ADVIERTE a inmigrantes: "Si detectamos a un irregular, se va con lo puesto"

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A menos de dos semanas de la elección presidencial en Chile, un candidato habló sobre el problema migratorio que afecta a este país. El postulante al Palacio de la Moneda advirtió que si algún inmigrante es encontrado en situación irregular, será deportado en el acto.

No le dará oportunidad a los irregulares

El candidato que hizo este anuncio es José Antonio Kast, líder del Partido Republicano en su país y que tiene una firme política contra la inmigración ilegal. Por tal motivo, dio un plazo a todos los ciudadanos en esta situación para que se retiren de su territorio por su propia voluntad, antes de que sean sacados a la fuerza.

"Lo que tengan véndalo, llévenlo a dinero en efectivo y partan. Porque si no lo hacen antes de los 128 días y nosotros detenemos a alguien que esté en condición de inmigrante irregular, se va a ir con lo puesto", aseguró el candidato presidencial de derecha.

Jose Antonio Kast: "Tienen 128 días, vendan lo que puedan, tomen el dinero y váyanse porque después de esos 128 días si lo pillamos de manera ilegal, se va a ir CON LO PUESTO"



Mensajito para los caribeños ilegales pic.twitter.com/XKjnRzuSt9 — Exostryker (@HailDissenter) November 3, 2025

Según Kast de 59 años, su posible gobierno no le dará prioridad a los foráneos indocumentados sobre los chilenos que necesiten de la asistencia estatal. Al no contar con los elementos logísticos para hacerse cargo de los objetos de sus compatriotas, no impondrá los de los extranjeros por delante.

"No va a haber espacio para nada que pueda llevar y los bienes que tenga acá, van a quedar ahí. No podemos resguardar lo que pueda pasar en un terreno que esté sin el resguardo, porque no tenemos el suficiente para cuidar los bienes de los chilenos, no podemos cuidarle los bienes a quienes entraron por la ventana y no por la puerta", manifestó.

Estrategia para recuperar la seguridad en Santiago

Como parte de sus promesas de campaña, el candidato republicano ha propuesto el 'Plan Capital', una estrategia que recuperará la seguridad en Santiago de Chile. Este programa se concentrará en el Gran Santiago, Valparaíso-Viña del Mar, Gran Concepción, Coquimbo y Antofagasta, beneficiando a más de 10 millones de habitantes.

"Esto no es una promesa, es una decisión que aplicaremos en los primeros 90 días: combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la migración ilegal y la delincuencia" expresó el postulante.

