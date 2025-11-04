¿Buscas trabajo? ONPE lanza convocatoria laboral con sueldo de S/5,000: Conoce AQUÍ cómo postular

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está en búsqueda de profesionales que puedan cubrir las vacantes que tienen disponible en noviembre con sueldo de hasta S/5,000. Conoce en esta nota, todos los detalles de la convocatoria laboral.

ONPE abre convocatoria de trabajo: Requisitos

La ONPE se encuentra realizando los mecanismos necesarios para garantizar que los próximos comicios electorales sean transparentes y brindar asistencia técnico electoral en los procesos de democracia interna en trabajo conjunto con otras instituciones del Estado como el JNE y el Reniec.

Esta institución se encarga de supervisar todo el proceso, desde la elaboración del padrón de votantes hasta la proclamación de los resultados de las elecciones. En ese marco, la ONPE reveló que abrió convocatoria laboral: invitación para prestar servicio en el puesto de asistente logístico ODPE Elecciones Generales 2026.

Son 126 vacantes las que ofrece el organismo electoral constitucional autónomo que forma parte del Estado. Según lo revelado en su portal, este trabajo está dirigido a profesionales titulados, egresados y bachilleres de distintas áreas, pero siempre y cuando cumplan con esta serie de requisitos:

Si cuenta con título técnico, deberá contar con experiencia general mínima de (05) cinco años en el sector público o privado.

cinco años en el sector público o privado. Si es egresado universitario, deberá contar con experiencia general mínima de (07) siete años en el sector público o privado.

años en el Si es bachiller universitario, deberá contar con experiencia general mínima de (03) tres años en el sector público o privado.

126 vacantes con sueldo de S/5,000

Asimismo, la ONPE subraya que dentro de la experiencia general, los postulantes deberán contar con 1 año de experiencia específica en logística, abastecimiento o contrataciones públicas o privadas. El sueldo para este trabajo es de S/5,000 (no negociable) y la prestación de servicios será solo por 1 mes y 21 días.

Entre otros requisitos a tomar en cuenta es que deben contar con capacitación acreditada en contrataciones públicas en general mínima de 12 horas, así como con certificación OECE con vigencia mínima al 30 de abril de 2026 y disponibilidad para trasladarse a cualquier parte de país.

¿Cómo postular a las vacantes de la ONPE?

La inscripción del postulante en línea se realizará hasta las 10:00 horas del miércoles, 5 de noviembre, exclusivamente por Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios que puedes acceder a través de este LINK.

También ten en cuenta las siguientes recomendaciones para tu postulación:

Adjunta la documentación que cumpla con acreditar el perfil y requisitos para el cargo al que postulas.

y requisitos para el cargo al que postulas. En la sección otros, deberás cargar un documento en PDF, eligiendo de preferencia hasta 3 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.

de Procesos Electorales. No pueden postular quienes estén impedidos para contratar con el Estado, así como miembro en actividad de las FF. AA. o PNP, así como aquellos que tengan antecedentes penales, policiales y/o judiciales. Tampoco pueden acceder a la convocatoria quienes estén inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por delito doloso REDERECI.

Es así como, a través de su portal oficial, la ONPE dio a conocer que está buscando llenar 126 vacantes para el puesto de asistente logístico ODPE Elecciones Generales 2026.